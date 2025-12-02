Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Невеста 63-летнего путиниста Аврора Киба поделилась с российскими СМИ деталями личной жизни с Григорием Лепсом и сообщила, что пышная свадьба на 500 гостей, запланированная на лето 2026 года, не состоится.
Григорий Лепс и Аврора Киба (фото из открытых источников)
Во время посещения выставки в Государственном историческом музее Аврора развеяла надежды тех, кто следил за их историей. По ее словам, планы по женитьбе изменились, и празднование переносится на неопределенное время.
Ранее девушка уже отмечала, что, хотя певец и обещал жениться на ней летом, дата каждый раз откладывается. Она сравнила свадьбу с удаляющимся горизонтом, несмотря на все стремления к нему приблизиться.
Несмотря на то, что Лепс не спешит оформлять брак с молодой невестой, он уже мечтает о новом пополнении в семье. Это может стать проблемой, ведь 19-летняя девушка пока не готова к материнству.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец Григорий Лепс , открыто поддерживающий террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловался на собственных детей. Как сообщают пропагандистские росСМИ, наследники Лепса не разделяют позицию своего отца-путиниста.
Младшие дети артиста – 18-летняя Николь и 15-летний Иван – комфортно живут в Европе вместе с матерью Анной Шапликовой. Лепс отметил, что его дети имеют свободу выбирать место жительства, однако в этом он не находит радости, поскольку видит их очень редко.