Невеста 63-летнего путиниста Аврора Киба поделилась с российскими СМИ деталями личной жизни с Григорием Лепсом и сообщила, что пышная свадьба на 500 гостей, запланированная на лето 2026 года, не состоится.

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото из открытых источников)

Во время посещения выставки в Государственном историческом музее Аврора развеяла надежды тех, кто следил за их историей. По ее словам, планы по женитьбе изменились, и празднование переносится на неопределенное время.

"Пока свадьба не планируется. Пока не ждите... Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгнете. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать", — сказала Киба.

Ранее девушка уже отмечала, что, хотя певец и обещал жениться на ней летом, дата каждый раз откладывается. Она сравнила свадьбу с удаляющимся горизонтом, несмотря на все стремления к нему приблизиться.

"Свадьба на горизонте. А горизонт – это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения", – жаловалась Аврора.

Несмотря на то, что Лепс не спешит оформлять брак с молодой невестой, он уже мечтает о новом пополнении в семье. Это может стать проблемой, ведь 19-летняя девушка пока не готова к материнству.

"Я хочу троих-четырех детей в будущем. Но пока к ним не готова", – отметила невеста путиниста.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец Григорий Лепс , открыто поддерживающий террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловался на собственных детей. Как сообщают пропагандистские росСМИ, наследники Лепса не разделяют позицию своего отца-путиниста.

Младшие дети артиста – 18-летняя Николь и 15-летний Иван – комфортно живут в Европе вместе с матерью Анной Шапликовой. Лепс отметил, что его дети имеют свободу выбирать место жительства, однако в этом он не находит радости, поскольку видит их очень редко.



Он не скрывает отчаяния из-за того, что не может донести до детей русскую пропаганду. Лепс пытается привить им любовь к "родине" и навязать собственное понимание "патриотизма", но без успеха.