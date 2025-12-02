Юна наречена скандального виконавця з РФ оголосила про скасування весілля

Рубрики
Наречена 63-річного путініста Аврора Кіба поділилася з російськими ЗМІ деталями особистого життя з Григорієм Лепсом і повідомила, що пишне весілля на 500 гостей, заплановане на літо 2026 року, не відбудеться.
Григорій Лепс і Аврора Кіба (фото з відкритих джерел)
Під час відвідання виставки в Державному історичному музеї Аврора розвіяла сподівання тих, хто стежив за їхньою історією. За її словами, плани щодо одруження змінилися, і святкування переноситься на невизначений час.
Раніше дівчина вже відзначала, що, хоч співак і обіцяв одружитися з нею влітку, дата щоразу відкладається. Вона порівняла весілля з горизонтом, який віддаляється, попри всі прагнення до нього наблизитися.
Попри те, що Лепс не поспішає оформлювати шлюб із молодою нареченою, він уже мріє про нове поповнення в родині. Це може стати проблемою, адже 19-річна дівчина поки не готова до материнства.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський співак Григорій Лепс, який відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поскаржився на власних дітей. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, спадкоємці Лепса не поділяють позицію свого батька-путініста.
Молодші діти артиста — 18-річна Ніколь та 15-річний Іван — комфортно живуть у Європі разом із матір’ю Анною Шапликовою. Лепс зазначив, що його діти мають свободу обирати місце проживання, однак у цьому він не знаходить радості, адже бачить їх дуже рідко.