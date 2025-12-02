Наречена 63-річного путініста Аврора Кіба поділилася з російськими ЗМІ деталями особистого життя з Григорієм Лепсом і повідомила, що пишне весілля на 500 гостей, заплановане на літо 2026 року, не відбудеться.

Григорій Лепс і Аврора Кіба (фото з відкритих джерел)

Під час відвідання виставки в Державному історичному музеї Аврора розвіяла сподівання тих, хто стежив за їхньою історією. За її словами, плани щодо одруження змінилися, і святкування переноситься на невизначений час.

"Поки що весілля не планується. Поки не чекайте... Знаєте як: не кажіть гоп, поки не перестрибнете. Ми не знаємо, що буде, тому не можна про це стверджувати", – сказала Кіба.

Раніше дівчина вже відзначала, що, хоч співак і обіцяв одружитися з нею влітку, дата щоразу відкладається. Вона порівняла весілля з горизонтом, який віддаляється, попри всі прагнення до нього наблизитися.

"Весілля на горизонті. А горизонт – це уявна лінія, яка віддаляється від нас у міру наближення", – скаржилася Аврора.

Попри те, що Лепс не поспішає оформлювати шлюб із молодою нареченою, він уже мріє про нове поповнення в родині. Це може стати проблемою, адже 19-річна дівчина поки не готова до материнства.

"Я хочу трьох-чотирьох дітей у майбутньому. Але поки що до них не готова", – зазначила наречена путініста.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський співак Григорій Лепс, який відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поскаржився на власних дітей. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, спадкоємці Лепса не поділяють позицію свого батька-путініста.

Молодші діти артиста — 18-річна Ніколь та 15-річний Іван — комфортно живуть у Європі разом із матір’ю Анною Шапликовою. Лепс зазначив, що його діти мають свободу обирати місце проживання, однак у цьому він не знаходить радості, адже бачить їх дуже рідко.



Він не приховує розпачу через те, що не може донести до дітей російську пропаганду. Лепс намагається прищепити їм любов до "батьківщини" та нав’язати власне розуміння "патріотизму", але без успіху.