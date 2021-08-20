Юрий Горбунов показал нежное фото со своим новорожденным сыном

Юрий Горбунов, ведущий популярных телевизионных шоу, показал своим поклонникам первое фото с сыном, который только родился. Второго мальчика подарила счастливому отцу жена и телевизионная звезда Екатерина Осадчая. Фото с новорожденным только появилось в социальной сети Instagram, как поклонники начали приветствовать звездную семью с пополнением.

Ведущий показал первое фото с сыном (фото из открытых источников)

Телеведущий очень проникновенно подписал фото с крохой-сыном: "Вот он — наша нежность".

Актер не очень распространялся, где рожала жена, лишь отметил, что фотографировались в одной из киевских больниц. Фотография с Горбуновым-младшим за час собрало рекордное количество лайков: 30 тысяч.





Еще одна звездная ведущая и многодетная мама поздравила коллегу. Искренние слова оставила работница ТСН, на телеканале "1 1" Маричка Падалко.

"Поздравляю, папаша", — комментировала радостное событие журналистка.

Справка: звездные тележурналисты Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в феврале 2017 года. Пара скрывала свою влюбленность, как и создание новой семьи. Известная жена подарила мужу сына в феврале 2017 года. Его назвали Иваном.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Катя Осадчая родила третьего сына. Ведущая Катя Осадчая, которая на днях отмечала гендер-пати в честь еще не родившегося малыша, поразила фанатов новым фото из роддома. На нем звезда канала "1+1" показала, как трогает маленькие пальчики своего новорожденного сына, который решил появиться на свет в большой праздник — Яблочный Спас. На трогательном фото Осадчая показала только ручку малыша и свою. Мальчик одет в красивый костюм в мелкий горошек.

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