За шаг до финала: проект покинул мужчина, которому холостячка не простила отношения на стороне

В восьмом выпуске популярного телешоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина попрощалась с комиком Андреем Рыбаком. Несмотря на то, что с самого начала проекта мужчина был в числе фаворитов актрисы, она не смогла простить ему отношений на стороне, а также засомневалась в искренности его чувств. Таким образом в финале бороться за сердце Ксении Мишиной будуть сценарист Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко.

ФОТО: Из открытых источников

В прошлом выпуске шоу, холостячка знакомилась с семьей мужчин. Алексей познакомил Ксению со своими идеальными родителями, Александр с 12-летней дочерью Элей, а Андрей с матерью и сестрой. И хоть Андрей Рыбак устроил Мишиной очень теплую романтическую встречу — с цветами и приятными сюрпризами, а знакомство с близкими прошло душевно, холостячка приняла решение отправить мужчину домой.

Во время церемонии роз Ксения Мишина призналась, что постоянно сомневается в чувствах Андрея Рыбака, а также думает, что он способен быстро увлекаться другими женщинами. В предыдущих проектах актриса узнала, что незадолго до проекта у мужчины были серьезные отношения.

"Я постоянно сомневалась в его "люблю"", — прокомментировала актриса.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что холостячка уже проживает совместно с победителем проекта, и в Сети появились доказательства этому. Пользователи уверены, что избранником Ксении Мишиной стал сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт. Внимательные поклонники обратили внимание на интерьер квартиры, с которой холостячка ведет прямые эфиры. Похожий диван и кухонный гарнитур фанаты заприметили в видео и Александра Эллерта.









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