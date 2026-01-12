Задала жару: легендарная актриса впервые через год появилась на красной дорожке (ФОТО)

Американская актриса и модель Камерон Диас в 2018 году сознательно ушла из кино. Почти два десятилетия непрерывной работы, постоянное присутствие на экранах и обложках глянца, по словам звезды, истощили ее. Около семи лет Диас посвятила исключительно семье – она исчезла из светских хроник и почти не давала интервью.

В 2025 году Камерон Диас официально вернулась в профессию, снявшись в новом фильме, а также постепенно снова начала появляться на публичных мероприятиях. Ее первый за долгое время светский выход активно обсуждают западные медиа.

Так, 9 января в Лос-Анджелесе Камерон Диас посетила модную премию The 2026 WWD Style Awards , сообщает Daily Mail . Актриса появилась на закате в черном платье длины до щиколоток и черном пиджаке-оверсайзе мужского кроя. Образ она дополнила классическим "голливудским" макияжем — черной стрелкой на верхнем веке и алыми губами.

Стоит отметить, что сознательно избравшая путь естественного старения Диас не избегала крупных планов фотографов и охотно позировала папарацци, демонстрируя уверенность и комфорт в своем обновленном публичном образе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Камерон Диас впервые показала лицо своей дочери . 48-летняя голливудская актриса, звезда многих голливудских блокбастеров Камерон Диас показала лицо своей единственной дочери.

Папарацци успел сделать снимок девочки американской звезды, когда они садились в автомобиль. На кадрах видна половина лица девочки, но можно отметить, что она обладательница милых рыхлых щечек, пишет explica. Известно, что девочку зовут Раддиксом. Актриса не рассказывала о беременности и не делилась никакими подробностями о том, как ребенок появился на свет. Кэмерон взяла паузу в своей актерской карьере и полностью посвятила себя семье. Но сейчас она стала чаще появляться в таблоидах, так что поклонники предсказывают ей скорый возврат к съемкам.