НОВИНИ

Задала жару: легендарна акторка вперше за рік з'явилася на червоній доріжці (ФОТО)

53-річна Камерон Діас просто сліпуча

12 січня 2026, 22:21
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Задала жару: легендарна акторка вперше за рік з'явилася на червоній доріжці (ФОТО)

 Американська акторка й модель Камерон Діас у 2018 році свідомо пішла з кіно. Майже два десятиліття безперервної роботи, постійна присутність на екранах і обкладинках глянцю, за словами зірки, виснажили її. Близько семи років Діас присвятила виключно родині — вона зникла зі світських хронік і майже не давала інтерв’ю.

У 2025 році Камерон Діас офіційно повернулася до професії, знявшись у новому фільмі, а також поступово знову почала з’являтися на публічних заходах. Її перший за тривалий час світський вихід активно обговорюють західні медіа.

Так, 9 січня в Лос-Анджелесі Камерон Діас відвідала модну премію The 2026 WWD Style Awards, повідомляє Daily Mail. Акторка з’явилася на заході в чорній сукні довжини до щиколоток і чорному піджаку-оверсайз чоловічого крою. Образ вона доповнила класичним "голлівудським" макіяжем — чорною стрілкою на верхній повіці та яскраво-червоними губами.

Варто зазначити, що Діас, яка свідомо обрала шлях природного старіння, не уникала крупних планів фотографів і охоче позувала папараці, демонструючи впевненість і комфорт у своєму оновленому публічному образі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Камерон Діас вперше показала обличчя своєї дочки48-річна голлівудська актриса, зірка багатьох голлівудських блокбастерів Камерон Діас показала обличчя своєї єдиної доньки.  

 Папарацці встиг зробити знімок дівчинки американської зірки, коли ті сідали в автомобіль. На кадрах видно половину особи дівчинки, але можна відзначити, що вона володарка милих пухких щічок, пише explica. Відомо, що дівчинку звати Раддікс. Актриса не розповідала про вагітність і не ділилася ніяким подробицями про те, як дитина з'явилася на світ. Кемерон взяла паузу в своїй акторській кар'єрі і повністю присвятила себе родині. Але зараз вона стала частіше з'являтися в таблоїдах, так що шанувальники пророкують їй швидке повернення до зйомок.

 



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15451269/Cameron-Diaz-youthful-rare-red-carpet-WWD-Style-Awards.html
