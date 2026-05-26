Загорелая в бикини Иванка Трамп показала роскошные фото со свадьбы брата на Багамах

Дочь президента США Иванка Трамп поделилась серией ярких кадров из закрытого семейного празднования свадьбы своего старшего брата Дональда Трампа-младшего и его избранницы Беттины Андерсон. Торжества прошли в приватном формате на Багамских островах.

Иванка Трамп.

44-летняя Иванка Трамп опубликовала в Instagram подборку фотографий из тропического отдыха после камерной церемонии в Палм-Бич. На фото она позирует в дизайнерских платьях, проводит время с мужем Джаредом Кушнером и отдыхает на побережье.

Особое внимание пользователей привлекли кадры, где Иванка катается на сапборде в ярком желтом бикини на фоне бирюзовой воды. Образ дополнял соломенную шляпу с широкими полями.

Свадьба Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон состоялась в узком кругу в резиденции семьи невесты в Вест-Палм-Бич. После официальной церемонии молодожены вместе с близкими отправились на Багамы, где продолжили празднование в атмосфере частного курортного отдыха.

Иванка Трамп и Тиффани Трамп.

Фотографиями с острова также поделилась младшая дочь Трампа Тиффани Трамп. На опубликованных кадрах гости наслаждались ужином у океана, прогулками на сапбордах и вечеринками на закате.

