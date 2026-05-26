Засмагла у бікіні Іванка Трамп показала розкішні фото з весілля брата на Багамах

Донька президента США Іванка Трамп поділилася серією яскравих кадрів з закритого сімейного святкування весілля свого старшого брата Дональда Трампа-молодшого та його обраниці Беттіни Андерсон. Урочистості пройшли у приватному форматі на Багамських островах.

44-річна Іванка Трамп опублікувала в Instagram добірку світлин з тропічного відпочинку після камерної церемонії у Палм-Біч. На фото вона позує в дизайнерських сукнях, проводить час з чоловіком Джаредом Кушнером та відпочиває на узбережжі.

Особливу увагу користувачів привернули кадри, де Іванка катається на сапборді в яскравому жовтому бікіні на фоні бірюзової води. Образ доповнював солом’яний капелюх із широкими полями.

Весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон відбулося у вузькому колі в резиденції родини нареченої у Вест-Палм-Біч. Після офіційної церемонії молодята разом з близькими вирушили на Багами, де продовжили святкування в атмосфері приватного курортного відпочинку.

Фотографіями з острова також поділилася молодша дочка Трампа Тіффані Трамп. На опублікованих кадрах гості насолоджувалися вечерею біля океану, прогулянками на сапбордах та вечірками на заході сонця.

