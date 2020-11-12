"Залог хорошего настроения": Настя Каменских рассказала, с чего начинается ее день

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Любовь Блажко
Популярная украинская артистка, которая недавно поделилась секретами своей красоты, также решила рассказать своим фанатам, как начинается ее день.
Настя Каменских. Фото: dpchas.com.ua
Так, Настя опубликовала новую фотографию в социальных сетях, на которой она позирует с обнаженной спиной в ванной. Под снимком певица написала, что не может представить свое утро без спорта, душа и вкусного завтрака.
"Как мне нравится это фото!", — добавила marina_bulat.
"Правильное утро! Залог хорошего настроения, бодрости и эффективности", прокомментировала art_ulia.
"Эффектно", — пишет kissmiss2323.
Как видим, поклонники оценили не только здоровые и полезные привычки своего кумира, но также и ее потрясающий внешний вид. И с этим действительно не поспоришь, правда?
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