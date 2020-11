"Залог хорошего настроения": Настя Каменских рассказала, с чего начинается ее день

Популярная украинская артистка, которая недавно поделилась секретами своей красоты, также решила рассказать своим фанатам, как начинается ее день.

Настя Каменских. Фото: dpchas.com.ua

Так, Настя опубликовала новую фотографию в социальных сетях, на которой она позирует с обнаженной спиной в ванной. Под снимком певица написала, что не может представить свое утро без спорта, душа и вкусного завтрака.

"Woke up like this! Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным — мои обязательные атрибуты классного утра", — призналась знаменитость.

"Какая же вы красивая, с кудрями особенно, на мой вкус, совершенно прекрасная!", — пишет mariiafokina8434. "Как мне нравится это фото!", — добавила marina_bulat. "Правильное утро! Залог хорошего настроения, бодрости и эффективности", прокомментировала art_ulia. "Эффектно", — пишет kissmiss2323.

Как видим, поклонники оценили не только здоровые и полезные привычки своего кумира, но также и ее потрясающий внешний вид. И с этим действительно не поспоришь, правда?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Настя Каменских показала, как выглядела в 17 лет, и шокировала подписчиков. Она с радостью вспоминает, как у нее были длинные черные кудри. Что не удивительно, все кадры подобраны как раз во время различных выступлений. Уже тогда у певицы не было никаких проблем со сценическим образом и чувством ритма.

