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Главная Новости Звезды персона "Залог хорошего настроения": Настя Каменских рассказала, с чего начинается ее день
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"Залог хорошего настроения": Настя Каменских рассказала, с чего начинается ее день

Певица в очередной раз приятно удивила своих подписчиков

сегодня, 18:17
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская артистка, которая недавно поделилась секретами своей красоты, также решила рассказать своим фанатам, как начинается ее день. 

"Залог хорошего настроения": Настя Каменских рассказала, с чего начинается ее день

Настя Каменских. Фото: dpchas.com.ua

Так, Настя опубликовала новую фотографию в социальных сетях, на которой она позирует с обнаженной спиной в ванной. Под снимком певица написала, что не может представить свое утро без спорта, душа и вкусного завтрака. 

"Woke up like this! Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным — мои обязательные атрибуты классного утра", — призналась знаменитость. 

"Какая же вы красивая, с кудрями особенно, на мой вкус, совершенно прекрасная!", — пишет mariiafokina8434.

"Как мне нравится это фото!", — добавила marina_bulat.

"Правильное утро! Залог хорошего настроения, бодрости и эффективности", прокомментировала art_ulia.

"Эффектно", — пишет kissmiss2323.

Как видим, поклонники оценили не только здоровые и полезные привычки своего кумира, но также и ее потрясающий внешний вид. И с этим действительно не поспоришь, правда? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Настя Каменских показала, как выглядела в 17 лет, и шокировала подписчиков. Она с радостью вспоминает, как у нее были длинные черные кудри. Что не удивительно, все кадры подобраны как раз во время различных выступлений. Уже тогда у певицы не было никаких проблем со сценическим образом и чувством ритма. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHe21EBDyJk/
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