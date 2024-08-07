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Залужный отговорил украинскую певицу от службы в ВСУ

Камалия раскрыла, почему отказалась от службы в ВСУ: дети и разговор с Залужным стали решающими

сегодня, 16:29
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Черновалова Кристина

Известная украинская певица Камалия, которая собиралась стать снайпером в украинской армии в начале войны, решила не идти на фронт. Она приняла это решение после разговора с Валерием Залужным, тогдашним главнокомандующим ВСУ, который убедил её, что она может принести больше пользы, оставаясь вне боевых действий.

Залужный отговорил украинскую певицу от службы в ВСУ

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"Меня даже Залужный отговорил. Мне Залужный сказал: "Ты гораздо больше сделаешь и делаешь сейчас, чем ты пойдешь на фронт", — вспомнила знаменитость.

Основным фактором, который остановил Камалию, стали ее дети — 10-летние дочери Арабелла и Мирабелла. Певица осознала, что не может оставить их на длительный период без материнской поддержки и заботы. 

"Меня остановили дети, потому что, когда ты можешь выезжать из страны только в определенный период, это совсем другое, — делится Камалия. — Я начала понимать, что мои дети, оставшиеся без матери, переживут это очень тяжело."

Сейчас певица активно занимается волонтерством, помогая нуждающимся и поддерживая военные усилия на различных уровнях. Кроме того, ее двоюродная сестра и брат взяли в руки оружие и стали на защиту Украины.                                                                             

Ранее “Комментарии” писали, что Иван Дорн, известный украинский певец, после бегства из Украины из-за войны, решил выступать перед российской аудиторией. По сообщениям Telegram-канала, певец начал покупать заказы на корпоративы от россиян. Дорну запрещено давать концерты в РФ, поэтому он споет для окупантов в Казахстане. За выступление певец получит 45 тысяч долларов.



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