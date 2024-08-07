Залужный отговорил украинскую певицу от службы в ВСУ

Известная украинская певица Камалия, которая собиралась стать снайпером в украинской армии в начале войны, решила не идти на фронт. Она приняла это решение после разговора с Валерием Залужным, тогдашним главнокомандующим ВСУ, который убедил её, что она может принести больше пользы, оставаясь вне боевых действий.

Камалия призналась, почему не пополнила ряды ВСУ

"Меня даже Залужный отговорил. Мне Залужный сказал: "Ты гораздо больше сделаешь и делаешь сейчас, чем ты пойдешь на фронт", — вспомнила знаменитость.

Основным фактором, который остановил Камалию, стали ее дети — 10-летние дочери Арабелла и Мирабелла. Певица осознала, что не может оставить их на длительный период без материнской поддержки и заботы.

"Меня остановили дети, потому что, когда ты можешь выезжать из страны только в определенный период, это совсем другое, — делится Камалия. — Я начала понимать, что мои дети, оставшиеся без матери, переживут это очень тяжело."

Сейчас певица активно занимается волонтерством, помогая нуждающимся и поддерживая военные усилия на различных уровнях. Кроме того, ее двоюродная сестра и брат взяли в руки оружие и стали на защиту Украины.

Ранее “Комментарии” писали, что Иван Дорн, известный украинский певец, после бегства из Украины из-за войны, решил выступать перед российской аудиторией. По сообщениям Telegram-канала, певец начал покупать заказы на корпоративы от россиян. Дорну запрещено давать концерты в РФ, поэтому он споет для окупантов в Казахстане. За выступление певец получит 45 тысяч долларов.