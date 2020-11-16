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Запутанное дело: на певицу Кэти Перри подала в суд другая Кэти Перри

Адвокаты певицы все отрицают

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

На популярную певицу Кэти Перри, которая в конце августа 2020 года впервые стала мамой, подала в суд ее тезка — австралийский дизайнер. Артистку обвинили в плагиате.

Запутанное дело: на певицу Кэти Перри подала в суд другая Кэти Перри

Кэти Перри | Axelle/Bauer-Griffin | FilmMagic

Известно, что певица помимо музыкальной карьеры увлекается и другими занятиями, в частности модной индустрией. У нее есть собственный бренд Katy Perry, который специализируется на обуви и аксессуарах. Ее товары продаются и на территории Австралии. И это беспокоит дизайнера Кэти Тейлор, которая в 2008 году также открыла собственное дело. Она продает одежду под брендом Katie Perry (Перри — ее девичья фамилия). И несмотря на то, что разница в названиях все же есть, дизайнер подала в суд на певицу, обвинив ее в плагиате и нарушении прав на товарный знак.

Юристы артистки отрицают эту информацию, аргументируя тем, что творческий псевдоним исполнительницы был придуман еще в 2004 году, то есть на 4 года раньше, чем дизайнер зарегистрировала свой бренд. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная певица Кэти Перри примеряла ярко-оранжевое платье от украинского бренда T-dress.


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Источник: https://www.smh.com.au/national/katie-v-katy-katy-perry-s-merchandise-in-spotlight-in-trademark-fight-20201112-p56dyu.html
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