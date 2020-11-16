Запутанное дело: на певицу Кэти Перри подала в суд другая Кэти Перри

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Светлана Шкурупий
На популярную певицу Кэти Перри, которая в конце августа 2020 года впервые стала мамой, подала в суд ее тезка — австралийский дизайнер. Артистку обвинили в плагиате.
Кэти Перри | Axelle/Bauer-Griffin | FilmMagic
Известно, что певица помимо музыкальной карьеры увлекается и другими занятиями, в частности модной индустрией. У нее есть собственный бренд Katy Perry, который специализируется на обуви и аксессуарах. Ее товары продаются и на территории Австралии. И это беспокоит дизайнера Кэти Тейлор, которая в 2008 году также открыла собственное дело. Она продает одежду под брендом Katie Perry (Перри — ее девичья фамилия). И несмотря на то, что разница в названиях все же есть, дизайнер подала в суд на певицу, обвинив ее в плагиате и нарушении прав на товарный знак.
Юристы артистки отрицают эту информацию, аргументируя тем, что творческий псевдоним исполнительницы был придуман еще в 2004 году, то есть на 4 года раньше, чем дизайнер зарегистрировала свой бренд.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная певица Кэти Перри примеряла ярко-оранжевое платье от украинского бренда T-dress.
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