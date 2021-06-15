Застукали за поцелуем: с кем восстановила роман Дженнифер Лопес

Личная жизнь 51-летней голливудской красотки Дженнифер Лопес вызывает повышенный интерес. Актриса недавно расторгла помолвку с женихом Алексом Родригесом, но грустила она недолго. В сеть попали фото, на которых Дженнифер страстно целуется с бывшим бойфрендом Беном Аффлеком. Значит, слухи все-таки оказались правдивыми.

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

В эти выходные, пару застали в одном из ресторанов, расположенном неподалеку от Лос-Анджелеса. Папарацци удалось заснять, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не стесняются проявлять чувств друг к другу. Они страстно целовались, актриса прижималась к бывшему мужу и что-то шептала ему на ухо, а он целовал ее.

Инсайдер сообщает, что мама голливудской актрисы Гвадалупе Родригес в восторге от того, что ее дочь возобновила роман с Беном Аффлеком, потому что с ним у нее всегда были очень хорошие и теплые отношения.

Отметим, что слухи о романе звезды "Стриптизерш" и Бена Аффлека появились спустя две недели, как Дженнифер объявила о том, что расторгла помолвку с баскетболистом Алексом Родригесом. Экс-жених был шокирован новостью о том, что Лопес решила вернуться к бывшему возлюбленному.

К слову, актриса начала встречаться со звездой "Бэтмена" в 2002 году, и они стали одной из самых популярных пар Голливуда. В 2003 году они должны были пожениться, но расстались.

Напомним, голливудская звезда Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный неоновый маникюр, который точно будет в моде этим летом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 51-летняя американская актриса Дженнифер Лопес показала шикарную фигуру в откровенном купальнике.

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