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Главная Новости Звезды персона Застукали за поцелуем: с кем восстановила роман Дженнифер Лопес
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Застукали за поцелуем: с кем восстановила роман Дженнифер Лопес

Американскую актрису Дженнифер Лопес застукали за страстным поцелуем с бывшим мужем Беном Аффлеком

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Личная жизнь 51-летней голливудской красотки Дженнифер Лопес вызывает повышенный интерес. Актриса недавно расторгла помолвку с женихом Алексом Родригесом, но грустила она недолго. В сеть попали фото, на которых Дженнифер страстно целуется с бывшим бойфрендом Беном Аффлеком. Значит, слухи все-таки оказались правдивыми.

Застукали за поцелуем: с кем восстановила роман Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

В эти выходные, пару застали в одном из ресторанов, расположенном неподалеку от Лос-Анджелеса. Папарацци удалось заснять, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не стесняются проявлять чувств друг к другу. Они страстно целовались, актриса прижималась к бывшему мужу и что-то шептала ему на ухо, а он целовал ее. 

Инсайдер сообщает, что мама голливудской актрисы Гвадалупе Родригес в восторге от того, что ее дочь возобновила роман с Беном Аффлеком, потому что с ним у нее всегда были очень хорошие и теплые отношения. 

Отметим, что слухи о романе звезды "Стриптизерш" и Бена Аффлека появились спустя две недели, как Дженнифер объявила о том, что расторгла помолвку с баскетболистом Алексом Родригесом. Экс-жених был шокирован новостью о том, что Лопес решила вернуться к бывшему возлюбленному.

К слову, актриса начала встречаться со звездой "Бэтмена" в 2002 году, и они стали одной из самых популярных пар Голливуда. В 2003 году они должны были пожениться, но расстались.

Напомним, голливудская звезда Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный неоновый маникюр, который точно будет в моде этим летом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 51-летняя американская актриса Дженнифер Лопес показала шикарную фигуру в откровенном купальнике.


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Источник: https://pagesix.com/2021/06/14/ben-affleck-jennifer-lopez-kiss-at-dinner-in-pda-packed-photos/?fbclid=IwAR3qrfKeqGMoXtVJG0FHXzbrymgkWX3WOPTfFXy0TngJUEWieYs25TcysIE
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