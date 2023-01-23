Желают смерти: российские фанаты проклинают Апанасенко после "Мисс Вселенной" (ФОТО)

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко рассказала, что адресуют ей через посредство социальных сетей фанаты представительницы РФ Анны Линниковой после того, когда она не захотела стоять с ней рядом во время конкурса "Мисс Вселенная".

Виктория Апанасенко (фото из открытых источников)

В частности, она обнародовала скриншот со своей страницы в соцсетях, где можно увидеть, что пользователи из РФ буквально адресуют ей негативные слова.

"Мерзкие, надеюсь, вас пере *бет ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях", — писали россияне.

Украинская красавица решила не молчать об этом. Она обнародовала скрин такого сообщения в инста-сторезе и от себя написала, что поклонники россиянки шлют пожелания смерти Виктории и ее родным. Как она говорит, они еще подвергают издевательствам ее внешность.

"Они желают, чтобы ракета попала в мой дом, создают фейки с моими неудачными фото и издеваются над моей внешностью. Вы можете сказать обо мне все, но что вы скажете о войне?", — завершила "Мисс Украина Вселенная".





Напомним, что "Комментарии" писали об очередном скандале на сцене "Мисс Вселенная" . Недавно в американском городе Новый Орлеан проходил финал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Несмотря на войну, которую развязала и продолжает вести Российская Федерация, делегатка этой страны Анна Линникова участвовала в отборе. В видеосюжете шоу красоты зафиксировано время первого дефиле красавиц. Претендентки на корону красоты выходили на сцену в купальнике и накидке. Представительница России была одета в розовый купальник и имела накидку молочного цвета. В момент позирования на сцене девушка показала средний палец, после чего, улыбаясь, покинула сцену шоу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!