Жена Анатолича поделилась подробностями про беременность

Юлия Бойко (Юла) готовится к появлению на свет третьего малыша в семье. Владелица PR-компании Yula рассказала, что страдает из-за токсикоза, причем аналогичная проблема была у нее в двух предыдущих беременностях.

Жена Анатолича (фото из открытых источников)

"Вот что меня преследует каждую беременность, так это ужаснейший̆ токсикоз. Третий̆ раз я в ужасе. Вот представьте, что вы проснулись утром после самой̆ адской̆ гулянки и утром у вас самый̆ жёсткий̆ "бодун". Так вот такое состояние у меня было с ноября по февраль… Пришлось в больничке на дневном стационаре полежать, прокапаться, потому что была густая кровь и сильная интоксикация", – рассказала Юлия.

По словам Юлии, сами роды ей давались легко, однако тошнота на протяжении месяцев была невыносима.

Напомним, порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился секс считанные минуты. Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему. По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году. Тогда они встретились с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу. Однако дальше события стали развиваться совсем по-другому. Дэниэлс отметила, что отошла ненадолго в туалет, а когда вернусь, то Трамп сидел на краю дивана практически обнаженный. Он намекнул девушке на интимную связь, заявив при этом, что это её шанс.

В итоге девушка таки согласилась на предложение бизнесмена. Однако потом об этом пожалела, ведь секс с женатым мужчиной не принес ей никакого удовольствия. К слову, за год до этого Трамп женился на Мелании, а за месяц до связи со Сторми Дэниэлс у него родился сын.

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