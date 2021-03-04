Жена Анатолича поделилась подробностями про беременность

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Ольга Чародий
Юлия Бойко
(Юла) готовится к появлению на свет третьего малыша в семье. Владелица
PR-компании Yula рассказала, что страдает из-за токсикоза, причем аналогичная
проблема была у нее в двух предыдущих беременностях.
Жена Анатолича (фото из открытых источников)
По словам Юлии, сами роды ей давались легко, однако тошнота на протяжении месяцев была невыносима.
Напомним, порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился секс считанные минуты. Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему. По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году. Тогда они встретились с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу. Однако дальше события стали развиваться совсем по-другому. Дэниэлс отметила, что отошла ненадолго в туалет, а когда вернусь, то Трамп сидел на краю дивана практически обнаженный. Он намекнул девушке на интимную связь, заявив при этом, что это её шанс.В итоге девушка таки согласилась на предложение бизнесмена. Однако потом об этом пожалела, ведь секс с женатым мужчиной не принес ей никакого удовольствия. К слову, за год до этого Трамп женился на Мелании, а за месяц до связи со Сторми Дэниэлс у него родился сын.
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