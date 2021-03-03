Жена DZIDZIO призналась, почему у них с артистом нет детей



















Супруга известного украинского артиста DZIDZIO Ярослава Хома, которая недавно начала карьеру певицы под псевдонимом SLAVIA, рассказала, почему у них с Михаилом почти за 20 лет совместной жизни нет детей.

SLAVIA и DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

В программе "Звездный путь" исполнительница рассказала, что не против родить ребенка, но на это у пары попросту не хватает времени. "Ну, я бы очень хотела. Думаю, что надо", — ответила Ярослава.

Также супруга артиста рассказала, что по поводу пополнения в семье думает сам DZIDZIO: "Говорит, что тоже хочет, но как-то нет времени. Никогда у него нет времени".

Певица призналась, что сейчас в браке с Михаилом Хомой переживает непростое время. Ярославе обидно за то, что супруг не поддерживает ее стремление к сольной карьере и не скрывает своего недовольства. Хотя она долгие годы находилась в его тени и была для него надежной поддержкой и опорой.

Ярослава рассказала, что даже в день премьеры клипа "Я тобі не мамка" ее супруг поддержал другую исполнительницу, которая также в тот день выпустила свою новую песню.

К слову, как оказалось, в тексте этой песни есть много чего из жизни звездной пары, в частности фраза: "На якій медитації ти був цілу ніч?". SLAVIA объяснила, что бывали случаи, когда ее возлюбленный не приходил ночью без предупреждения, а она переживала и звонила всем знакомых. А утром артист набирал ее и говорил, что был на ночной медитации.

Отметим, что Ярослава и Михаил вместе уже 20 лет, но в официальном браке только 7.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сентябре 2020 года в Киеве неизвестные напали на Михаила Хому, более известного как DZIDZIO, и избили его.

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