logo

BTC/USD

87232

ETH/USD

2933.86

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Жена известного продюсера из РФ испугала новой фотосессией: как она выглядит
commentss НОВОСТИ Все новости

Жена известного продюсера из РФ испугала новой фотосессией: как она выглядит

Эрвин опубликовала серию фото в нижнем белье. Там она позирует в странных позах.

29 декабря 2025, 23:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Жена российского продюсера Александра Цекало, избегающего публичных заявлений о террористическом вторжении РФ в Украину, но в то же время продолжающая наведываться на свою опасную родину, поделилась подборкой снимков, вызвавшей неожиданно бурную реакцию среди (не) сторонников супругов.

Жена известного продюсера из РФ испугала новой фотосессией: как она выглядит

Дарья Эрвин с мужем (фото из открытых источников)

российский продюсер в сфере музыки Александр Цекало погасил часть многомиллионного долга перед своей бывшей женой и сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко.

Известно, что у Цекала и Галушки есть двое общих детей, и в течение многих лет он не платил на них алименты. Российские медиа пропагандистского толка заявили, что продюсер наконец-то решил закрыть значительную часть задолженности. По информации российских пропагандистов, в августе Виктория потребовала 48,9 млн рублей за длительный период невыплат. В течение четырех месяцев Цекало погасил почти половину суммы, и на 24 ноября, по данным суда, остаток долга составлял 28,9 млн рублей.

Отмечается, что Цекало должен был передавать своей бывшей жене примерно 1,7 млн рублей ежемесячно на содержание их 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости
atalanta