Жена известного продюсера из РФ испугала новой фотосессией: как она выглядит

Жена российского продюсера Александра Цекало, избегающего публичных заявлений о террористическом вторжении РФ в Украину, но в то же время продолжающая наведываться на свою опасную родину, поделилась подборкой снимков, вызвавшей неожиданно бурную реакцию среди (не) сторонников супругов.

Дарья Эрвин с мужем (фото из открытых источников)

российский продюсер в сфере музыки Александр Цекало погасил часть многомиллионного долга перед своей бывшей женой и сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко.

Известно, что у Цекала и Галушки есть двое общих детей, и в течение многих лет он не платил на них алименты. Российские медиа пропагандистского толка заявили, что продюсер наконец-то решил закрыть значительную часть задолженности. По информации российских пропагандистов, в августе Виктория потребовала 48,9 млн рублей за длительный период невыплат. В течение четырех месяцев Цекало погасил почти половину суммы, и на 24 ноября, по данным суда, остаток долга составлял 28,9 млн рублей.

Отмечается, что Цекало должен был передавать своей бывшей жене примерно 1,7 млн рублей ежемесячно на содержание их 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила.

