Дружина відомого продюсера з РФ перелякала новою фотосесією: як вона виглядає

Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який уникає публічних заяв про терористичне вторгнення РФ в Україну, але водночас продовжує навідуватися на свою небезпечну батьківщину, поділилася добіркою знімків, що викликала неочікувано бурхливу реакцію серед (не)прихильників подружжя.

Дарина Ервін з чоловіком (фото з відкритих джерел)

російський продюсер у сфері музики Олександр Цекало погасив частину багатомільйонного боргу перед своєю колишньою дружиною та сестрою Віри Брежнєвої — Вікторією Галушко.

Відомо, що у Цекала та Галушко є двоє спільних дітей, і протягом багатьох років він не сплачував на них аліменти. Російські медіа пропагандистського спрямування заявили, що продюсер нарешті вирішив закрити значну частину заборгованості. За інформацією російських пропагандистів, у серпні Вікторія вимагала 48,9 млн рублів за тривалий період невиплат. Протягом чотирьох місяців Цекало погасив майже половину суми, і станом на 24 листопада, за даними суду, залишок боргу складав 28,9 млн рублів.

Зазначається, що Цекало мав переказувати своїй колишній дружині приблизно 1,7 млн рублів щомісяця на утримання їхньої 17-річної доньки Олександри та 13-річного сина Михайла.

