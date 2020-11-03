Жена известного украинского музыканта кардинально изменила имидж (фото)

Снежана Бабкина решила, что настало время для смелых экспериментов. Так, несколько часов назад она опубликовала на странице своего супруга в Instagram новый пост, в котором продемонстрировала яркое перевоплощение.

Снежана Бабкина. Фото: glamurchik.tochka.net

Известно, что у Бабкиной был черный цвет и длинные волосы. Сейчас же Снежана решила попробовать русый цвет и короткую стрижку.

"Перемен требуют наши Сердца! Вот такой подарок для меня! Я хотел рыжий, Снежка хотела русый — получилась золотая серединка", — написал Сергей под новой публикацией.

Фанаты были в полном восторге от нового образа Снежаны, поэтому не пожалели теплых слов и комплиментов в ее адрес. "Класс! Как вам идет!", "Очень Снежке идёт этот цвет и стрижка! Прям идеально", "Очень натурально. Браво!", — написали фолловеры. Присоединилась к ним популярная представительница украинского шоу-бизнеса Джамала, написав под фото "Отлично!".



Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Снежана Бабкина стала жертвой мошенников. Она записала видео, в котором поделилась с подписчиками, что хотела пройти верификацию своей страницы несколько дней назад, но после того, как данные обновились, все фотографии звезды пропали, а имя аккаунта стало совершенно иным. Свое обращение Бабкина опубликовала на странице мужа, она также попросила помочь людей, которые разбираются в подобных вопросах.





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