Лиля Воробьева
Жена предателя Украины рэпера Джигана, открыто поддерживающего террористическое вторжение РФ, поделилась с пропагандистскими медиа заявлениями о том, что музыкант рискует остаться ни с чем.
Джиган и Оксана Самойлова (фото из открытых источников)
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Оксана Самойлова рассказала, что за годы супружеской жизни не получала от мужа никаких подарков.
Комментируя возможное разделение имущества, Самойлова объяснила, что между супругами заключен брачный договор. Согласно ему все, что было приобретено до 2020 года, остается в ее собственности, а имущество, приобретенное после этого периода, принадлежит тому из супругов, кто его покупал. Она также подчеркнула, что обжаловать этот договор уже невозможно, поскольку с момента его подписания прошло более трех лет.
Отдельно Самойлова высказалась о праздновании Нового года. По ее словам, это семейный праздник, и дети точно проведут его вместе с ним. В то же время она не исключила возможности, что Джиган также приедет в семью, чтобы не встречать Новый год в одиночестве.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алсу, публично не комментирующая вторжение РФ в Украину, появилась вместе с репером Джиганом, родом из Одессы и поддерживающим политику Кремля. Российские СМИ сообщают, что артисты начали проводить много времени в студии для записи нового общего материала.
По информации пропагандистских ресурсов, Алсу и Джиган уже работают над несколькими треками и не исключают, что со временем создадут общий альбом. Джиган находится в процессе развода с блоггершей Оксаной Самойловой, с которой воспитывает четырех детей. Алсу также недавно рассталась с Яном Абрамовым.