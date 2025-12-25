Жена предателя Украины рэпера Джигана, открыто поддерживающего террористическое вторжение РФ, поделилась с пропагандистскими медиа заявлениями о том, что музыкант рискует остаться ни с чем.

Джиган и Оксана Самойлова (фото из открытых источников)

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Оксана Самойлова рассказала, что за годы супружеской жизни не получала от мужа никаких подарков.

"Он мне ничего не дарил... Только я ему: машины, часы... Я же травмирована, к тому же я изначально такая, что за семью буду драться до последнего. Поэтому всем неполноценным мужикам посвящается мой спяк. Я с удовольствием уступлю это сильное место какому-то реально сильному мужчине", — заявила блоггер.

Комментируя возможное разделение имущества, Самойлова объяснила, что между супругами заключен брачный договор. Согласно ему все, что было приобретено до 2020 года, остается в ее собственности, а имущество, приобретенное после этого периода, принадлежит тому из супругов, кто его покупал. Она также подчеркнула, что обжаловать этот договор уже невозможно, поскольку с момента его подписания прошло более трех лет.

Отдельно Самойлова высказалась о праздновании Нового года. По ее словам, это семейный праздник, и дети точно проведут его вместе с ним. В то же время она не исключила возможности, что Джиган также приедет в семью, чтобы не встречать Новый год в одиночестве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алсу, публично не комментирующая вторжение РФ в Украину, появилась вместе с репером Джиганом, родом из Одессы и поддерживающим политику Кремля. Российские СМИ сообщают, что артисты начали проводить много времени в студии для записи нового общего материала.

По информации пропагандистских ресурсов, Алсу и Джиган уже работают над несколькими треками и не исключают, что со временем создадут общий альбом. Джиган находится в процессе развода с блоггершей Оксаной Самойловой, с которой воспитывает четырех детей. Алсу также недавно рассталась с Яном Абрамовым.

