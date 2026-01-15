logo

Жена российского композитора пожаловалась, что толстела за праздники (ФОТО)
Жена российского композитора пожаловалась, что толстела за праздники (ФОТО)

Юлия Проскурякова показала, как выглядит после праздников, набрав 4 килограмма.

15 января 2026, 00:15
Жена российского композитора Игоря Николаева, который не высказывается по поводу террористического вторжения РФ в Украину, певица Юлия Проскурякова пожаловалась на свою фигуру.

Жена российского композитора пожаловалась, что толстела за праздники (ФОТО)

Юлия Проскурякова (фото из открытых источников)

По информации российских пропагандистских СМИ, во время отдыха с семьей Проскурякова набрала лишние килограммы. После новогодних праздников она стала весом и обнаружила, что ее вес увеличился на четыре килограмма.

Жена Николаева часто становится объектом критики из-за внешности. То ее заметили на пляже в Дубае под неудачным ракурсом, то она прячет руками живот, который снова и снова рождает слухи о беременности.

Впрочем, жена молчаливого композитора уже пытается выбирать одежду, которая скрывает излишние изгибы.

Жена российского композитора пожаловалась, что толстела за праздники (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российская певица Юлия Проскурякова, жена композитора Игоря Николаева, который не высказывается о войне против Украины, оказалась в скандальной ситуации. По сообщениям росСМИ, во время пребывания в Пекине артистка заболела и обратилась к поклонникам с просьбой помочь с лекарствами.

Однако ее поведение вызвало волну критики среди коллег. Один из них заявил, что Проскурякова своим поступком якобы унизила мужчину, ведь должна обращаться за помощью именно к нему.

"Если это не пиар какой-то и не очередные пробы на роль, то зря Юлечка так сделала. Она что, не понимает, что таким образом унижает и оскорбляет мужчину? Игорь — обеспеченный человек, он ему что, не может нанять хорошего переводчика или врача? Выходит, что он не заботится о жене." Очень нехорошая ситуация."

Вскоре после критики Проскурякова удалила свое сообщение, что вызвало множество вопросов у сторонников. Коллега артистки подчеркнул, что такое поведение неуместно, поскольку певица должна полагаться только на поддержку мужчины.



