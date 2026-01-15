Дружина російського композитора поскаржилася, що потовстіла за свята (ФОТО)

Дружина російського композитора Ігоря Ніколаєва, який не висловлюється щодо терористичного вторгнення РФ в Україну, співачка Юлія Проскурякова поскаржилася на свою фігуру.

Юлія Проскурякова (фото з відкритих джерел)

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, під час відпочинку з родиною Проскурякова набрала зайві кілограми. Після новорічних свят вона стала на ваги й виявила, що її вага збільшилася на чотири кілограми.

Дружина Ніколаєва часто стає об’єктом критики через зовнішність. То її помітили на пляжі в Дубаї під невдалим ракурсом, то вона ховає руками живіт, що знову й знову породжує чутки про вагітність.

Втім, дружина мовчазного композитора вже намагається обирати одяг, який приховує зайві вигини.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Російська співачка Юлія Проскурякова, дружина композитора Ігоря Ніколаєва, який не висловлюється щодо війни проти України, опинилася у скандальній ситуації. За повідомленнями росЗМІ, під час перебування в Пекіні артистка захворіла та звернулася до шанувальників із проханням допомогти з ліками.

Однак її поведінка викликала хвилю критики серед колег. Один із них заявив, що Проскурякова своїм вчинком нібито принизила чоловіка, адже мала б звертатися за допомогою саме до нього.



"Якщо це не піар якийсь і не чергові проби на роль, то даремно Юлечка так зробила. Вона що, не розуміє, що таким чином принижує і ображає чоловіка? Ігор — забезпечена людина, він їй що, не може найняти хорошого перекладача або лікаря? Виходить, що він не піклується про дружину. Дуже негарна ситуація", — сказала джерело.

Невдовзі після критики Проскурякова видалила свій допис, що викликало безліч запитань у прихильників. Колега артистки наголосив, що така поведінка є недоречною, оскільки співачка мала б покладатися лише на підтримку чоловіка.

