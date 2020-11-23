Женатый 73-летний Бари Алибасов ждет ребенка от любовницы

Бари Алибасов / фото: Usoev Gennadiy / Legion-Media

Известный музыкант и продюсер Бари Алибасов ошеломил поклонников новостью, что скоро в третий раз станет отцом. Малыша ему родит 31-летняя любовница Виктория, которая работает его помощницей.

73-летний Алибасов опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором лежит на диване в обнимку со своей молодой возлюбленной. В своей публикации музыкант написал, что они ждут ребенка, и он даже не подозревал, что в свои годы будет кого-то любить настолько сильно и ярко. Алибасов также поблагодарил Викторию за то, что она появилась в его жизни.

Фолловеры неоднозначно отреагировали на новость, многие считают, что это неправда и что Алибасов решил просто "хайпануть": "Старый пень", "Молодец Викуля, отожмет все у Бари", "Кошмар какой!!! Уже не знаете, на чём хайп словить!", "Дешевый хайп", "Ждем. Скоро побежит по шоу цирк устраивать", — прокомментировали пользователи сети.

Известно, что в данный момент 73-летний музыкант официально женат на Лидие Федосеевой-Шукшиной, но разводный процесс уже идет. К слову, в браке Алибасов был шесть раз и воспитывает двух детей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Шуфутинский взял в жены танцовщицу, младше его на 30 лет.

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