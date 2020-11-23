kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.11.2020

BTC/USD

18549.81

ETH/USD

581.98

LTC/USD

87.38

НБУ 23.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Женатый 73-летний Бари Алибасов ждет ребенка от любовницы
commentss НОВОСТИ Все новости

Женатый 73-летний Бари Алибасов ждет ребенка от любовницы

Бари Алибасов признался, что сейчас очень влюблен

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Женатый 73-летний Бари Алибасов ждет ребенка от любовницы

Бари Алибасов / фото: Usoev Gennadiy / Legion-Media

Известный музыкант и продюсер Бари Алибасов ошеломил поклонников новостью, что скоро в третий раз станет отцом. Малыша ему родит 31-летняя любовница Виктория, которая работает его помощницей.

73-летний Алибасов опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором лежит на диване в обнимку со своей молодой возлюбленной. В своей публикации музыкант написал, что они ждут ребенка, и он даже не подозревал, что в свои годы  будет кого-то любить настолько сильно и ярко. Алибасов также поблагодарил Викторию за то, что она появилась в его жизни.

Фолловеры неоднозначно отреагировали на новость, многие считают, что это неправда и что Алибасов решил просто "хайпануть": "Старый пень", "Молодец Викуля, отожмет все у Бари", "Кошмар какой!!! Уже не знаете, на чём хайп словить!", "Дешевый хайп", "Ждем. Скоро побежит по шоу цирк устраивать", — прокомментировали пользователи сети.

Известно, что в данный момент 73-летний музыкант официально женат на Лидие Федосеевой-Шукшиной, но разводный процесс уже идет. К слову, в браке Алибасов был шесть раз и воспитывает двух детей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Шуфутинский взял в жены танцовщицу, младше его на 30 лет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ