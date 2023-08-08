Жениха известной голливудской актрисы убила редкая болезнь

Знаменитость Сандра Буллок переживает тяжелую потерю – умер ее жених, 57-летний Брайан Рэндалл. Именно с ним звезда встречалась с 2015 года. Сандра дала согласие стать его женой, но счастливое событие не произошло в ее жизни, 5 августа ее избранника не стало.

Сандра Буллок с женихом (фото из открытых источников)

Будущий муж знаменитости ушел из жизни по причине редкого заболевания. Еще несколько лет назад он узнал, что он болен БАС — боковой амиотрофический склероз. До сих пор медицина не находит способа вылечить это заболевание, больные, которым устанавливают именно такой диагноз, умирают за короткий промежуток времени, 3-5 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Сообщения о смерти жениха Сандры Буллок уже подтверждают представители звезды. Родные покойного Рэндалла, предоставляя комментарий для ABC News, отмечают, что известный фотограф как мог, скрывал о своей болезни от своих фанатов.

"Мы безмерно благодарны неутомимым врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и поразительным медсестрам, часто жертвовавшим своими семьями, чтобы быть с нами", — отмечают родные американца.

Как информируют СМИ, Буллок познакомилась с популярным фотографом из США в 2015 году. Они не часто говорили о своих чувствах, зато часто появлялись в публичных местах вместе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что скончалась известная певица Шинейд О'Коннор. Известная ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Детали смерти известной вокалистки и композитора пока не разглашаются.

Шинейд Мари Бернадетт О'Коннор родилась 8 декабря 1966 г. в пригороде Дублина, Ирландия. Родители развелись, когда Шинейд была еще маленькой. Она была трудным подростком. После удаления из школы, Шинейд попала в приют. А в 15 лет она бросила обучение ради музыки.

