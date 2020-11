Женщин многовато: Брюс Уиллис просит дочь родить внука

"Крепкий орешек" Брюс Уиллис, провел карантин со своей большой семьей и понял, что ему в доме не хватает мужской энергии. Теперь актер требует от старшей дочери Румер родить ему внука. Об этом девушка рассказала в телешоу "The Talk".

Брюс Уиллис /Evan Agostini/Invision/AP

32-летняя актриса призналась, что ее отец, очевидно, устал от женского коллектива и теперь хочет, чтобы в семье наконец-то появился мальчик. К слову, звезда "Крепкого орешка" от первого брака с Деми Мур воспитывает троих дочерей, и еще двух от нынешней супруги Эмми Хэминг. Плюс ко всему, его жены очень хорошо общаются, поэтому Деми Мур часто бывает у экс-возлюбленного в гостях. Неудивительно, что Брюсу не хватает дома мужской энергии.

Старшая дочь актера пошутила, что боится родить мальчика, потому что отец просто отберет его и будет воспитывать самостоятельно. Но по правде говоря, пока она не готова заводить детей, потому что не нашла человека, с которым настроена создать крепкую семью. Поговаривают, что актриса встречается с коллегой Арми Хаммером, их несколько раз видели вместе.

Guest co-host Rumer Willis (@TheRue) shares that her dad, Bruce Willis wants her to have a son. pic.twitter.com/i6Dl82mb65