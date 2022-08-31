Женщины Леонардо Ди Каприо не должны быть старше 25 лет? Инфографика

В сети появилась информация об очередном загадочном расставании Леонардо Ди Каприо с 25-летней моделью Камиллой Морроне. Пара была вместе четыре года, и ничего не указывало на то, что они примут решение расстаться. Хотя существует теория, что разрывом отношений стал возраст Морроне. 16 июня этого года ей исполнилось 25 лет. Пожалуй, она уже была "старой" для Лео?

Леонардо ди Каприо расстался с очередной девушкой. Фото из открытых источников

Когда Леонардо Ди Каприо стал встречаться с Жизель Бюндхен, супермодели было 18 лет. Они расстались, когда ей исполнилось 24. Аналогично было с Эрин Хизертон – известная модель Victoria Secret. Подобное произошло и с Блейк Лайвли, актрисой из сериала "Сплетница". Их отношения с Лео были недолгими, и обоим было только 22 и 23 года соответственно. Дольше всего, пять лет – с 2005 до 2010 года, Ди Каприо связывали с Бар Рафаэли. Израильская красавица оставалась любовью Лео до своего 25-летия.

Камила Морроне, американская актриса и модель, была еще одной девушкой Леонардо Ди Каприо, с которой он стал встречаться. К моменту зарождения отношений девушке было 21 год. С самого начала говорили, что их отношения не имеют шансов на успех, хотя Ди Каприо взял ее даже на Оскар в 2020 году.

Однако 16 июня этого года Камилле Моррони исполнилось 25 лет. Вместе с этим в их отношениях начался кризис, закончившийся через четыре года после начала отношений. Может, модель стала "старой" для 47-летнего Ди Каприо? Есть теория, что партнерам голливудского ловеласа не может быть больше 25 лет.





Камилла Морроне – еще одна бывшая Леонардо Ди Каприо, у которой разбитое сердце, а в интернете хватает комментариев об отношениях голливудского актера с женщинами. В последние годы были созданы специальные графики, с помощью которых интернет-пользователи подтверждают теорию, что Ди Каприо расстается с партнерами, когда те приближаются к 25 годам.

Как вы думаете это действительно так или просто интересное совпадение?

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