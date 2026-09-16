Женя Галич откровенно признался, почему его уволили со службы в ВСУ

Украинский музыкант, лидер группы O.Torvald и ветеран Женя Галич рассказал, почему после службы в ВСУ был уволен. По его словам, причиной стали серьезные проблемы со здоровьем, в том числе психические последствия боевого опыта.

Женя Галич

Женя Галич в интервью Алине Доротюк Галич рассказал о травмах военных и подчеркнул, что далеко не все ранения можно увидеть.

"Есть люди с ампутациями, есть люди с невидимыми травмами, о которых вообще никто не говорит", – заявил Галич.

Музыкант рассказал, что после службы в Бахмуте в 2023 году сам столкнулся с тяжелыми психологическими проблемами.

"Я вообще посол депрессии, посол психиатрии, на мне можно проводить эксперименты... У меня один из основных диагнозов — клиническая депрессия, ПТСР и расстройство адаптации... Это очень странные состояния, в которых ты находишься... Ты просыпаешься и не знаешь, где ты. музыкант.

По словам Галича, поначалу он не обратился за помощью. В то же время начал злоупотреблять алкоголем, а впоследствии его состояние ухудшилось до психоза. После этого музыкант попал в госпиталь, где ему также диагностировали посттравматическую глаукому второй ступени.

Кроме того, лидер группы O.Torvald признался, что после первого улучшения по ошибке прекратил лечение. Возвращение к работе и новые взрывные нагрузки снова привели к ухудшению самочувствия. Музыкант вспоминает, что у него были провалы в памяти и моменты дезориентации. В частности, во время вождения он мог остановиться и не понимать, куда именно едет.

Отдельно Галич обратил внимание на проблему военных с психическими травмами. По его словам, он видел в госпитале людей с такими последствиями войны и подчеркивает необходимость не менее серьезно относиться к психологическому здоровью военнослужащих.

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