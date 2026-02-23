"Жертва пропаганды": известный российский актер отвернулся от родных и Украины

Украинский актер театра, кино и дубляжа Михаил Жонин поделился позицией российского актера Никиты Панфилова, с которым семь лет работал на съемочной площадке сериала Пес. В интервью Алине Доротюк Жонин рассказал об их разговоре после начала полномасштабного вторжения.

Никита Панфилов (фото из открытых источников)

По словам Михаила, он решил лично позвонить коллеге, чтобы узнать его мнение о событиях в Украине. Когда Жонин сообщил, что над его домом летают российские ракеты, Панфилов посоветовал не вмешиваться в эту тему, назвав ее "политикой". Такая реакция возмутила украинского актера – он выразил собеседнику свою позицию и завершил разговор.

"Я говорю: "Никита, как это не лезь? Какая политика? У нас здесь ракеты, у нас здесь людей убивают. Какая политика? Я положил трубку", — признался актер.

Жонин отметил, что за семь лет жизни в Украине Панфилов успел жениться, обвенчаться и окрестить ребенка. Крестными родителями стали украинские коллеги со съемочной площадки. Несмотря на тесные связи с Украиной и родственников в стране, актер, по словам Жонина, поверил российской пропаганде и избрал "аполитическую" позицию.

"А потом я еще с ним как-то посмотрел интервью... Он жертва пропаганды, он якобы аполитичный... Он сказал: "Я уважаю своего президента". Ну, и все. С тех пор — никак. Я не понимаю, что такое аполитичный, он уважает своего президента.

С начала полномасштабного вторжения Панфилов придерживается публичного молчания. Несмотря на многолетнюю работу в Киеве, актер не выступил с антивоенными заявлениями и не поддержал украинских коллег сосредоточившись на карьере в России. Также известно, что ранее артист был внесен в базу "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер Анатолий Васильев , избегающий любых публичных заявлений о войне в Украине, полностью прекратил общение с частью своей семьи. Как сообщают российские СМИ, звезда сериала "Сваты" заблокировал близких родственников и фактически разорвал с ними связи.

79-летний артист уже долго не поддерживает контакт с сыном Филиппом, рожденным в браке с актрисой Татьяной Васильевой, а также с его детьми. Даже во время новогодних праздников он не выходил на связь и не упоминал о внуках. Жена Филиппа возмущена тем, что Анатолий Васильев не желает даже принять поздравления от детей.