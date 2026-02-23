"Жертва пропаганди": відомий російський актор відвернувся від рідних і України

Український актор театру, кіно та дубляжу Михайло Жонін поділився позицією російського актора Нікіти Панфілова, з яким сім років працював на знімальному майданчику серіалу Пес. В інтерв’ю Аліні Доротюк Жонін розповів про їхню розмову після початку повномасштабного вторгнення.

Нікіта Панфілов (фото з відкритих джерел)

За словами Михайла, він вирішив особисто зателефонувати колезі, щоб дізнатися його думку щодо подій в Україні. Коли Жонін повідомив, що над його будинком літають російські ракети, Панфілов порадив не втручатися в цю тему, назвавши її "політикою". Така реакція обурила українського актора — він висловив співрозмовнику свою позицію та завершив розмову.

"Я кажу: "Нікіта, як це не лізь? Яка політика? У нас тут ракети, у нас тут людей вбивають. Яка політика? Я поклав слухавку", — зізнався актор.

Жонін зазначив, що за сім років життя в Україні Панфілов встиг одружитися, повінчатися та охрестити дитину. Хрещеними батьками стали українські колеги зі знімального майданчика. Попри тісні зв’язки з Україною та родичів у країні, актор, за словами Жоніна, повірив російській пропаганді та обрав для себе "аполітичну" позицію.

"А потім я ще з ним якось подивився інтерв'ю... Він жертва пропаганди, він нібито аполітичний... Він сказав: "Я поважаю свого президента". Ну, і все. З тих пір — ніяк. Я не розумію, що таке аполітичний, він поважає свого президента. Коли його кумів обстрілюють, а він аполітичний", — не приховував обурення Жонін.

З початку повномасштабного вторгнення Панфілов дотримується публічного мовчання. Попри багаторічну роботу в Києві, актор не виступив із антивоєнними заявами та не підтримав українських колег, зосередившись на кар’єрі в Росії. Також відомо, що раніше артиста внесли до бази "Миротворець" через відвідування окупованого Криму.

