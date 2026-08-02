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"Живем один раз": 85-летняя актриса завела OnlyFans (ФОТО)

Актриса Донна Миллс в 85 лет создала аккаунт на OnlyFans и объяснила, какой контент будет публиковать

2 августа 2026, 19:30
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Slava Kot

Американская актриса Донна Миллс, известная по роли в культовом сериале "Побережье Кнотс" (Knots Landing), объявила о запуске собственной страницы на платформе OnlyFans. 85-летняя обладательница премии "Эмми" объяснила, что хочет не шокировать публику, а найти новый формат общения со своими поклонниками.

"Живем один раз": 85-летняя актриса завела OnlyFans (ФОТО)

Донна Миллс. Фото: Instagram / thedonnamills

По словам Миллса, на платформе OnlyFans она стремится создать более личный и непосредственный контакт с фанатами, чем это позволяют традиционные социальные сети. На своей странице актриса планирует публиковать кадры из повседневной жизни, закулисье съемок, архивные истории и эксклюзивный контент.

"Я всегда ценила поддержку своих поклонников. Соцсети – это прекрасно, но OnlyFans дает возможность для более личной и глубокой связи. Я буду делиться моментами из повседневной жизни, заделками съемок и эксклюзивным контентом, оставаясь верной себе", – сказала актриса в комментарии Variety.

Генеральный директор компании Creators INC Энди Бахман отметил, что решение актрисы полностью соответствует ее характеру. По его словам, Донна всегда опережала свое время, а на предложение создать аккаунт ответила: "Живем однажды – сделаем это!"

”Живем один раз”: 85-летняя актриса завела OnlyFans (ФОТО) - фото 2

Донна Миллс. Фото: Instagram / thedonnamills

”Живем один раз”: 85-летняя актриса завела OnlyFans (ФОТО) - фото 2

Донна Миллс. Фото: Instagram / thedonnamills

”Живем один раз”: 85-летняя актриса завела OnlyFans (ФОТО) - фото 2

Донна Миллс. Фото: Instagram / thedonnamills

В последнее время к OnlyFans присоединяются все больше знаменитостей. Среди них актрисы Шеннон Элизабет и Джейми Пресли. Заметим, что многие известные люди используют платформу не только для взрослого контента, но и для публикации эксклюзивных фото и видео повседневной жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезда "Американского пирога" ушла из Голливуда на OnlyFans.



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Источник: https://variety.com/2026/tv/news/donna-mills-onlyfans-85-years-old-1236824164/
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