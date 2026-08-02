"Живем один раз": 85-летняя актриса завела OnlyFans (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американская актриса Донна Миллс, известная по роли в культовом сериале "Побережье Кнотс" (Knots Landing), объявила о запуске собственной страницы на платформе OnlyFans. 85-летняя обладательница премии "Эмми" объяснила, что хочет не шокировать публику, а найти новый формат общения со своими поклонниками.
Донна Миллс. Фото: Instagram / thedonnamills
По словам Миллса, на платформе OnlyFans она стремится создать более личный и непосредственный контакт с фанатами, чем это позволяют традиционные социальные сети. На своей странице актриса планирует публиковать кадры из повседневной жизни, закулисье съемок, архивные истории и эксклюзивный контент.
Генеральный директор компании Creators INC Энди Бахман отметил, что решение актрисы полностью соответствует ее характеру. По его словам, Донна всегда опережала свое время, а на предложение создать аккаунт ответила: "Живем однажды – сделаем это!"
Донна Миллс. Фото: Instagram / thedonnamills
Донна Миллс. Фото: Instagram / thedonnamills
Донна Миллс. Фото: Instagram / thedonnamills
В последнее время к OnlyFans присоединяются все больше знаменитостей. Среди них актрисы Шеннон Элизабет и Джейми Пресли. Заметим, что многие известные люди используют платформу не только для взрослого контента, но и для публикации эксклюзивных фото и видео повседневной жизни.