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"Живемо один раз": 85-річна акторка завела OnlyFans (ФОТО)

Акторка Донна Міллс у 85 років створила акаунт на OnlyFans та пояснила, який контент публікуватиме

2 серпня 2026, 19:30
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Slava Kot

Американська акторка Донна Міллс, відома за роллю в культовому серіалі "Узбережжя Кнотс" (Knots Landing), оголосила про запуск власної сторінки на платформі OnlyFans. 85-річна володарка премії "Еммі" пояснила, що хоче не шокувати публіку, а знайти новий формат спілкування зі своїми прихильниками.

"Живемо один раз": 85-річна акторка завела OnlyFans (ФОТО)

Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills

За словами Міллс, на платформі OnlyFans вона прагне створити більш особистий і безпосередній контакт з фанатами, ніж це дозволяють традиційні соціальні мережі. На своїй сторінці акторка планує публікувати кадри з повсякденного життя, закулісся зйомок, архівні історії та ексклюзивний контент.

"Я завжди цінувала підтримку своїх шанувальників. Соцмережі — це чудово, але OnlyFans дає можливість для більш особистого та глибокого зв'язку. Я ділитимуся моментами з повсякденного життя, залаштунками зйомок та ексклюзивним контентом, залишаючись вірною собі", – сказала акторка в коментарі Variety.

Генеральний директор компанії Creators INC Енді Бахман зазначив, що рішення акторки цілком відповідає її характеру. За його словами, Донна завжди випереджала свій час, а на пропозицію створити акаунт відповіла: "Живемо один раз – зробімо це!".

”Живемо один раз”: 85-річна акторка завела OnlyFans (ФОТО) - фото 2

Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills

”Живемо один раз”: 85-річна акторка завела OnlyFans (ФОТО) - фото 2

Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills

”Живемо один раз”: 85-річна акторка завела OnlyFans (ФОТО) - фото 2

Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills

Останнім часом до OnlyFans приєднуються дедалі більше знаменитостей. Серед них акторки Шеннон Елізабет та Джеймі Пресслі. Зауважимо, що багато відомих людей використовують платформу не лише для дорослого контенту, а й для публікації ексклюзивних фото та відео повсякденного життя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зірка "Американського пирога" пішла з Голлівуду на OnlyFans.



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Джерело: https://variety.com/2026/tv/news/donna-mills-onlyfans-85-years-old-1236824164/
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