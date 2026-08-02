"Живемо один раз": 85-річна акторка завела OnlyFans (ФОТО)

Американська акторка Донна Міллс, відома за роллю в культовому серіалі "Узбережжя Кнотс" (Knots Landing), оголосила про запуск власної сторінки на платформі OnlyFans. 85-річна володарка премії "Еммі" пояснила, що хоче не шокувати публіку, а знайти новий формат спілкування зі своїми прихильниками.

Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills

За словами Міллс, на платформі OnlyFans вона прагне створити більш особистий і безпосередній контакт з фанатами, ніж це дозволяють традиційні соціальні мережі. На своїй сторінці акторка планує публікувати кадри з повсякденного життя, закулісся зйомок, архівні історії та ексклюзивний контент.

"Я завжди цінувала підтримку своїх шанувальників. Соцмережі — це чудово, але OnlyFans дає можливість для більш особистого та глибокого зв'язку. Я ділитимуся моментами з повсякденного життя, залаштунками зйомок та ексклюзивним контентом, залишаючись вірною собі", – сказала акторка в коментарі Variety.

Генеральний директор компанії Creators INC Енді Бахман зазначив, що рішення акторки цілком відповідає її характеру. За його словами, Донна завжди випереджала свій час, а на пропозицію створити акаунт відповіла: "Живемо один раз – зробімо це!".

Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills

Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills

Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills

Останнім часом до OnlyFans приєднуються дедалі більше знаменитостей. Серед них акторки Шеннон Елізабет та Джеймі Пресслі. Зауважимо, що багато відомих людей використовують платформу не лише для дорослого контенту, а й для публікації ексклюзивних фото та відео повсякденного життя.

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