"Живемо один раз": 85-річна акторка завела OnlyFans (ФОТО)

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Slava Kot
Американська акторка Донна Міллс, відома за роллю в культовому серіалі "Узбережжя Кнотс" (Knots Landing), оголосила про запуск власної сторінки на платформі OnlyFans. 85-річна володарка премії "Еммі" пояснила, що хоче не шокувати публіку, а знайти новий формат спілкування зі своїми прихильниками.
Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills
За словами Міллс, на платформі OnlyFans вона прагне створити більш особистий і безпосередній контакт з фанатами, ніж це дозволяють традиційні соціальні мережі. На своїй сторінці акторка планує публікувати кадри з повсякденного життя, закулісся зйомок, архівні історії та ексклюзивний контент.
Генеральний директор компанії Creators INC Енді Бахман зазначив, що рішення акторки цілком відповідає її характеру. За його словами, Донна завжди випереджала свій час, а на пропозицію створити акаунт відповіла: "Живемо один раз – зробімо це!".
Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills
Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills
Донна Міллс. Фото: Instagram / thedonnamills
Останнім часом до OnlyFans приєднуються дедалі більше знаменитостей. Серед них акторки Шеннон Елізабет та Джеймі Пресслі. Зауважимо, що багато відомих людей використовують платформу не лише для дорослого контенту, а й для публікації ексклюзивних фото та відео повсякденного життя.