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Зибров признался, почему "топит" Повалий

Зибров признался, что он при каждом удобном случае травит Повалий

11 января 2023, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Популярный исполнитель Павел Зибров с разочарованием сообщил о позиции Таи Повалий, касающейся войны в нашей стране. Он рассказывает, что с Повалием и ее мужем они дружили 28 лет. Теперь он не может представить, что его коллега выступает на концертах в Кремле в то время, как РФ обстреливает ее родину.

Зибров признался, почему "топит" Повалий

Павел Зибров (фото из открытых источников)

"После 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень хорошая об Украине. А 9 мая... Концерт из "Кремлевки" — в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит петь песню "Родная мать моя". У меня слезы на глазах и клубок в горле. Думаю: "Что ты делаешь?" Ну, сказала бы уже, что пальчик сломался или с горлом что-нибудь. Соври, но не делай этого. Это смотрит весь мир", — рассказал певец во время его разговора с Григорием Решетником.

Зибров утверждает, что сначала, как мог, пытался повлиять на позицию достучаться  до Повалий и продюсера певицы Игоря Лихуты. Однако это не принесло результата. Именно по этой причине певец принял решение "мочить" бывших друзей, используя каждый удобный случай.

"Русским артистам — Лепсу, Киркорову, Баскову — отменили концерты по всему миру. Они наконец-то сидят у себя в осаде. А у Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу же становятся "украинцами", "патриотами"... Вот за это мне досадно", — подытожил исполнитель и добавил, чтобы у таких предателей отобрали документы Украины.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Украине отреагировали на выступление Повалий в России, где она спела "Червону руту".



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