Зибров рассказал, как реагирует на русский язык



















Украинский певец Павел Зибров признался, что русский язык, который он слышит от молодых людей в украинских городах, вызывает у него раздражение. Певец рассказал, что не понимает, почему молодежь, изучавшая в школах и университетах украинский язык, продолжает общаться между собой на русском языке, передает портал "Комментарии".

Зибров признался, что его раздражает русская речь. Фото из открытых источников

По словам певца, его разочаровывают молодые люди, которые не переходят на украинский язык, несмотря на то, что в учебных заведениях им преподавали на украинском.

"Старшие люди пусть говорят на русском, нет претензий. А бывает молодежь, 12 лет, подростки. И я думаю: вас же учила уже украинская школа полностью на украинском языке. Или случаются студенты, или люди, которым за 30 лет. Почему вы сейчас общаетесь между собой на русском?", — возмутился Павел Зибров.

Певец рассказал, что иногда делает замечания, когда слышит, как молодежь в Киеве общается на русском языке. Он также признался, что его раздражают русские песни.

"Я дергаюсь, когда слышу русский язык. Меня раздражает русский язык. Меня раздражают русские песни, когда я слышу их. У меня появилось отвращение к русскому языку", – добавил Павел Зибров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что музыкант группы "Без обмежень" Сергей Танчинец высказал свое мнение об украинизации. По мнению музыканта, не нужно ломать людей и принуждать их переходить на украинский язык. Он считает, что нужно создавать согражданам такие условия, чтобы они добровольно хотели говорить на украинском языке. А еще, по его мнению, решить эту проблему в нашей стране могут помочь известные личности.

