Зибров рассказал, как реагирует на русский язык

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Марьян Ощановский
Украинский певец Павел Зибров признался, что русский язык, который он слышит от молодых людей в украинских городах, вызывает у него раздражение. Певец рассказал, что не понимает, почему молодежь, изучавшая в школах и университетах украинский язык, продолжает общаться между собой на русском языке, передает портал "Комментарии".
Зибров признался, что его раздражает русская речь. Фото из открытых источников
По словам певца, его разочаровывают молодые люди, которые не переходят на украинский язык, несмотря на то, что в учебных заведениях им преподавали на украинском.
Певец рассказал, что иногда делает замечания, когда слышит, как молодежь в Киеве общается на русском языке. Он также признался, что его раздражают русские песни.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что музыкант группы "Без обмежень" Сергей Танчинец высказал свое мнение об украинизации. По мнению музыканта, не нужно ломать людей и принуждать их переходить на украинский язык. Он считает, что нужно создавать согражданам такие условия, чтобы они добровольно хотели говорить на украинском языке. А еще, по его мнению, решить эту проблему в нашей стране могут помочь известные личности.
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Ігор
сегодня, 20:19
То он що головне! Російська лайка (навіть при спілкуванні у ЗСУ), гривню рублем називають, шансон у силових структурах - це пусте. 90%, особливо корумпована влада, попи, орди пропагандистів і вищиватників - ніби російські чи ватні консерви, ні війною не переймаються і живуть по старому. Така війна відбувається, а в них все постарому: одна мова в голові і як більше вкрасти та розкішно відпочити. Тому і потрібні революційні зміни. Міняти все старе лохміття так, щоб нічого не лишилось. Щоб по старому (звичному, комфортному, корупційному і брехливому) ніхто не зміг жити.