Знакомил украинцев с шедеврами мировой музыки: умер известный дирижер Игорь Блажков

Известный украинский дирижер, музыковед и педагог Игорь Блажков скончался в возрасте 89 лет.

Дирижер Игорь Блажков. Фото: из открытых источников

В 1969-1976 годах художник был главным дирижером Киевского камерного оркестра. Об этом сообщили в национальной филармонии Украины.

Именно с Киевским камерным оркестром он сформировал высокие художественные стандарты коллектива и открыл украинской публике широкий круг шедевров мировой и современной музыки.

"Благодаря его подвижническому труду в концертной жизни филармонии звучали произведения композиторов ХХ века, многие из которых впервые были исполнены в Украине. Игорь Блажков был не только маэстро за дирижерским пультом, но и мыслителем, архивистом музыкальной памяти, человеком глубокой культуры и принципиальной позиции. Его вклад в развитие украинского музыкального искусства имеет поистине историческое значение", — говорится в сообщении филармонии.

По словам музыкального критика Любови Морозовой, Блажков был тесно связан с "Киевским авангардом" – неформального сообщества композиторов 1960-х годов. К этому кругу также относились Валентин Сильвестров, Леонид Грабовский, Виталий Годзяцкий, Владимир Губа и другие.

"Блажков был дирижерским и интеллектуальным союзником этого круга: он глубоко знал новую западную музыку, инициировал обсуждение, способствовал ознакомлению с запрещенными партитурами и стоял по ту сторону академического конформизма, что и определило его сложные отношения с официальной системой. аскетизм жеста и принципиальный отказ от эффектности", – пишет Любовь Морозова.

