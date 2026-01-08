Знайомив українців із шедеврами світової музики: помер відомий диригент Ігор Блажков

Відомий український диригент, музикознавець і педагог Ігор Блажков помер у віці 89 років.

Диригент Ігор Блажков. Фото: з відкритих джерел

У 1969–1976 роках митець був головним диригентом Київського камерного оркестру. Про це повідомили в Національній філармонії України.

Саме із Київським камерним оркестром він сформував високі художні стандарти колективу та відкрив українській публіці широке коло шедеврів світової й сучасної музики.

"Завдяки його подвижницькій праці в концертному житті філармонії звучали твори композиторів ХХ століття, багато з яких уперше були виконані в Україні. Ігор Блажков був не лише маестро за диригентським пультом, а й мислителем, архівістом музичної пам’яті, людиною глибокої культури та принципової позиції. Його внесок у розвиток українського музичного мистецтва має справді історичне значення", — йдеться у повідомленні філармонії.

За словами музичного критика Любові Морозової, Блажков був тісно пов’язаний із "Київським авангардом" — неформальної спільноти композиторів 1960-х років. До цього кола також належали Валентин Сильвестров, Леонід Грабовський, Віталій Годзяцький, Володимир Губа та інші.

"Блажков був диригентським і інтелектуальним союзником цього кола: він глибоко знав нову західну музику, ініціював обговорення, сприяв ознайомленню з забороненими партитурами та стояв по той бік академічного конформізму, що і визначило його складні стосунки з офіційною системою. Як диригент він поєднував аналітичну точність, аскетизм жесту і принципову відмову від ефектності", — пише Любов Морозова.

