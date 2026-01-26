Знаменитости массово выезжают из США после победы Трампа: кто уже переехал

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года многие американские знаменитости заговорили об эмиграции или уже покинули США. Причиной называют политические изменения и несогласие с курсом новой администрации.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Аналитики фиксировали рост интереса к теме выезда из страны еще в ноябре 2024: американцы массово искали информацию о переезде за границу. Издание Business Insider тогда опубликовало подборку известных персон, решивших изменить страну проживания из-за политической ситуации.

В частности, популярная телеведущая, комедиантка и актриса Эллен Дедженерес вместе с женой, актрисой и моделью Поршей де Росси почти сразу после выборов перебрались в Великобританию. По информации западных СМИ, пара поселилась в сельской местности Англии и пока не планирует возвращаться в США.

Комедийная актриса и телеведущая Рози О'Доннелл в январе 2025 года переехала в Ирландию вместе с младшей дочерью. Она напрямую связала это решение с политической ситуацией в Соединенных Штатах и сообщила, что уже оформляет ирландское гражданство.

Режиссер Джеймс Кэмерон еще во время пандемии избрал для жизни Новую Зеландию, где впоследствии получил гражданство. Он не скрывает своего разочарования тем, в каком направлении, по его мнению, двигается Америка.

В конце 2024 года актер Ричард Гир вместе с женой также покинул США и переехал в Испанию. Хотя семья планировала жить между Европой и Америкой, сам актер не раз публично критиковал политический курс своей страны.

В то же время Барбра Стрейзанд, Шер и актриса Лаверн Кокс ранее заявляли, что допускают возможность эмиграции, если политическое напряжение в США и дальше будет усиливаться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично выразил насмешку над решением актера Джорджа Клуни обрести гражданство Франции, при этом напомнив о его участии в политических процессах во время избирательной кампании 2024 года.

В новогоднюю ночь Трамп назвал переезд Клуни положительной новостью и обнародовал резкое сообщение в соцсети Truth Social. В нем он упомянул колонку актера с призывом к Джо Байдену отказаться от участия в выборах. Президент также упрекнул Клуни за чрезмерную вовлеченность в политику и критически оценил его творческое наследие, завершив обращение слоганом "Make America Great Again".