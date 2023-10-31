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Знаменитости, похожие как две капли воды: все путают этих известных людей

Этих известных людей можно увидеть в кино и на наших экранах, но иногда мы путаем этих звезд, ведь они похожи на других.

сегодня, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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Среди многих актеров, музыкантов и певцов есть люди, которые похожи друг на друга больше, чем родные братья или сестры, почти как близнецы или клоны. Даже преданные поклонники не всегда могут отличить этих звезд. Портал "Комментарии" подготовил подборку известных людей, которых все путают.

Знаменитости, похожие как две капли воды: все путают этих известных людей

Знаменитости, которых все путают

Уилл Феррелл и Чед Смит

Знаменитости, похожие как две капли воды: все путают этих известных людей - фото 2


Уилл Феррелл – популярный американский актер, известный по комедийным фильмам "Эльф", "Персонаж" и "Барби". Невероятно похожим на Фаррела оказался музыкант из группы Red Hot Chili Peppers – Чед Смит. Смит занимает 87 место в рейтинге лучших барабанщиков всех времен.

Джессика Честейн и Брайс Даллас Говард

Знаменитости, похожие как две капли воды: все путают этих известных людей - фото 3

Брайс Даллас Говард — американская актриса и режиссер, снимавшаяся в фильмах "Мир Юрского периода", "Человек-паук 3". Зрители могли Брайс Говард путать с другой популярной актрисой, известной по ролям в фильмах "Интерстеллар" и "Дерево жизни" Джессикой Честейн.

Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган

Знаменитости, похожие как две капли воды: все путают этих известных людей - фото 4

Хавьер Бардем – испанский актер, муж Пенелопы Крус, которого можно было видеть в фильме "Пираты Карибского моря" или "Старикам здесь не место". Бардем похож на американского коллегу Джеффри Дин Моргана, который прежде всего известен благодаря роли Джона Винчестера из сериала "Сверхъестественное".

Стэнли Туччи и Марк Стронг

Знаменитости, похожие как две капли воды: все путают этих известных людей - фото 5

Марк Стронг – британский актер, снимавшийся в фильмах "Шерлок Холмс", "Рок-н-рольщик", "Пипец", "Шазам". Марк Стронг принимал участие в благотворительном матче Game4Ukraine для сбора денег для Украины, а также является послом United24. Марк Стронг имеет некоторые подобные черты с американским актером Стэнли Туччи, которого можно увидеть в фильмах "Дьявол носит Прада" и "Милые кости".

Марго Робби и Джейми Пресли

Знаменитости, похожие как две капли воды: все путают этих известных людей - фото 6

Джейми Пресли – американская фотомодель и актриса. Преимущественно снимается в сериалах, например, в "Меня зовут Эрл". Пресли часто могут перепутать с австралийской актрисой Марго Робби, сыгравшей в таких фильмах, как "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц" и "Барби".

Были ли звезды, которые показались вам невероятно похожими друг на друга. Кого вы часто путаете из известных людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об умерших от пластических операций звездах.

Также "Комментарии" писали, что популярная певица Билли Айлиш откровенно призналась, что уничтожила ее мозг в 11 лет.



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