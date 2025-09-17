"Звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российская певица Ольга Зарубина подвергла резкой критике Аллу Пугачеву, обвинив ее во лжи. Об этом пишут российские СМИ.
Ольга Зарубина (фото из открытых источников)
Возмущение Зарубиной вызвало высказывание Пугачевой в интервью, где Примадонна заявила, что никогда "не перекрывала дорогу на эстраду". В частности, говоря о Зарубине, Пугачева вспомнила, что артистку перестали показывать на телевидении после инцидента с фонограммой во время одного из концертов.
По ее словам, слова Пугачевой о сложных отношениях с телевизионными руководителями в те годы не соответствуют действительности.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева сделала резкое заявление после своего громкого интервью . Российская певица и легенда сцены Алла Пугачева, которая отказалась поддержать диктатора Путина в его кровавой войне против Украины и откровенно высказалась об этом в резонансном интервью с Екатериной Гордеевой, сделала новое громкое заявление.На своей странице в Instagram артистка написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше пойти улыбаясь". Этот пост появился после нескольких дней бурного обсуждения ее интервью и тысячи комментариев. Пугачева оставила возможность комментировать запись, и под ней снова появилась волна поддержки от поклонников.