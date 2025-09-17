"Звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

Российская певица Ольга Зарубина подвергла резкой критике Аллу Пугачеву, обвинив ее во лжи. Об этом пишут российские СМИ.

Ольга Зарубина (фото из открытых источников)

Возмущение Зарубиной вызвало высказывание Пугачевой в интервью, где Примадонна заявила, что никогда "не перекрывала дорогу на эстраду". В частности, говоря о Зарубине, Пугачева вспомнила, что артистку перестали показывать на телевидении после инцидента с фонограммой во время одного из концертов.

"Уши режет, как она пренебрежительно говорит о людях. Естественно, я попала под раздачу. Никого не беспокоило, что я до этого всегда пела вживую, а тут по болезни не могла даже говорить... Организаторы меня просто упросили выйти на сцену. Но я никогда не обвиняла в этом Пугачеву", — подчеркнула Зарубина.

По ее словам, слова Пугачевой о сложных отношениях с телевизионными руководителями в те годы не соответствуют действительности.

Алла сказала, что боялась заходить на телевидение. Это просто смешно. И не только мне. Все умные люди понимают, что это ложь. Для нее как раз вся дверь была открыта. И вот режиссер после песни "Так не должно быть" просто без причины поставил на мне крест", — заявила Зарубина, добавив, что тогда все говорили о "происке Пугачевой".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева сделала резкое заявление после своего громкого интервью . Российская певица и легенда сцены Алла Пугачева, которая отказалась поддержать диктатора Путина в его кровавой войне против Украины и откровенно высказалась об этом в резонансном интервью с Екатериной Гордеевой, сделала новое громкое заявление.

На своей странице в Instagram артистка написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше пойти улыбаясь". Этот пост появился после нескольких дней бурного обсуждения ее интервью и тысячи комментариев. Пугачева оставила возможность комментировать запись, и под ней снова появилась волна поддержки от поклонников.