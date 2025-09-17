"Зірка 90-х" звинуватила Пугачову у брехні

Російська співачка Ольга Зарубіна різко розкритикувала Аллу Пугачову, звинувативши її у брехні. Про це пишуть російські ЗМІ.

Ольга Зарубіна (фото з відкритих джерел)

Обурення Зарубіної викликали висловлювання Пугачової в інтерв’ю, де Примадонна заявила, що ніколи "не перекривала дорогу на естраду". Зокрема, говорячи про Зарубіну, Пугачова згадала, що артистку перестали показувати на телебаченні після інциденту з фонограмою під час одного з концертів.

"Вуха ріже, як вона зневажливо загалом говорить про людей. Звичайно, я потрапила під роздачу. Нікого не турбувало, що я до цього завжди співала наживо, а тут через хворобу не могла навіть говорити... Організатори мене просто упросили вийти на сцену. Але я ніколи не звинувачувала в цьому Пугачову", — наголосила Зарубіна.

За її словами, слова Пугачової про складні відносини з телевізійними керівниками у ті роки не відповідають дійсності.

"Алла сказала, що боялася заходити на телебачення. Це смішно просто. Причому не тільки мені. Усі розумні люди розуміють, що це брехня. Для неї якраз усі двері були відкриті. І ось режисер після пісні "Так не должно быть" просто без причини поставив на мені хрест", — заявила Зарубіна, додавши, що тоді всі говорили про "підступи Пугачової".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пугачова зробила різку заяву після свого гучного інтерв'ю. Російська співачка та легенда сцени Алла Пугачова, яка відмовилася підтримати диктатора Путіна у його кривавій війні проти України та відверто висловилася про це в резонансному інтерв’ю з Катериною Гордєєвою, зробила нову гучну заяву.

На своїй сторінці в Instagram артистка написала: "Хвилинний порив говорити пропав. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись". Цей пост з’явився після кількох днів бурхливого обговорення її інтерв’ю та тисяч коментарів. Пугачова залишила можливість коментувати запис, і під ним знову з’явилася хвиля підтримки від прихильників.