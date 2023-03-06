Звезда 90-х согласилась стать пропагандисткой Кремля, чтобы возвратиться на сцену

Как только началась полномасштабная война, многие звездные исполнители начали высказывать свои мысли о случившемся. Вика Цыганова – артистка, которая не только известна как приспешница российского диктатора, она использует трагедии мирных жителей Украины, чтобы достичь своих корыстных целей, чтобы снова появиться на большой сцене и привлечь к себе публику.

Вика Цыганова (фото из открытых источников)

Бывшая советская исполнительница родилась в Хабаровске. Еще раньше она была известной, что выступала с культовым шансонье Михаилом Кругом, исполняла свои песни. Затем последовала 30-летняя пауза и поклонники забыли об этой исполнительнице. Сейчас с большой сцены Цыганова выступает как кремлевская пропагандистка

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Она особенно прониклась кремлевской идеологией, и работает регулярно. С помощью мужа-композитора выпустила патриотические "шедевры", воспевающие войну и захватчиков РФ.

Еще певица — гость ток-шоу и программ, где озвучивает пропагандистские кремлевские нарративы. Выступая на телевизионной программе Цыганова, вот что озвучила:

"Мы же воюем не с Украиной. Это вообще религиозная война. Это сатана открыл свою пасть. Вот этот Люцифер ... это и есть Хаймарсы. Бог войны руководит этим всем. Война идет религиозная. Россия — православная страна. Нам объявлена реальная война. Сейчас идет "священная военная операция".

Еще российская исполнительница придерживается мнения, что граждан Украины, в частности украинских детей, нужно спасти, и заявляет, что сама готова заниматься "спасением".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса заявила, что готова с сыном ехать на войну в Украину .