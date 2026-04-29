logo

BTC/USD

76795

ETH/USD

2302.57

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Звезда "Американского пирога" ушла из Голливуда на OnlyFans: сколько заработала за неделю
commentss НОВОСТИ Все новости

Звезда "Американского пирога" ушла из Голливуда на OnlyFans: сколько заработала за неделю

Актриса Шеннон Элизабет открыла страницу на OnlyFans.

29 апреля 2026, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американская актриса Шеннон Элизабет, получившая мировую известность после ролей в фильмах "Американский пирог" и "Очень страшное кино", объявила о новом этапе карьеры. Звезда начала 2000-х присоединилась к платформе OnlyFans и за первую неделю заработала более 1,2 миллиона долларов.

Шеннон Элизабет в фильме "Американский пирог". Кадр из фильма

В комментарии журнала People Элизабет объяснила, что устала от индустрии кино, где, по ее словам, "другие люди контролируют ход событий и исход карьеры".

"Эта новая глава посвящена изменениям, демонстрации более сексуальной стороны, которую раньше никто не видел, и сближению с моими поклонниками. Я выбираю OnlyFans, потому что это позволяет мне напрямую общаться со своей аудиторией, творить на своих условиях и просто быть свободной", — сказала Элизабет.

По информации Variety, аккаунт Шеннон Элизабет был зарегистрирован на OnlyFans 16 апреля. Через неделю актриса заработала на платформе 1,2 миллиона долларов.

В настоящее время актриса проживает в Южной Африке и занимается благотворительными проектами. Она подчеркнула, что эта деятельность остается для нее важной, а новый онлайн-проект лишь дополняет личную жизнь и карьеру.

Шеннон Элизабет стала частью волны известных людей, переходящих на OnlyFans, в том числе Кармен Электра, Дреа де Маттео и другие знаменитости. Большинство указывает, что ищет независимость от студий и агентов, а такие сервисы позволяют звездам монетизировать популярность напрямую без посредников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что модель OnlyFans заблокировали в соцсетях из-за слишком большой груди.

Также "Комментарии" писали, что 21-летняя девушка шокировала сумму, заработанную на OnlyFans.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://variety.com/2026/film/news/shannon-elizabeth-onlyfans-one-million-dollars-first-week-1236732358
Теги:

Новости

Все новости