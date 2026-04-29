Звезда "Американского пирога" ушла из Голливуда на OnlyFans: сколько заработала за неделю

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американская актриса Шеннон Элизабет, получившая мировую известность после ролей в фильмах "Американский пирог" и "Очень страшное кино", объявила о новом этапе карьеры. Звезда начала 2000-х присоединилась к платформе OnlyFans и за первую неделю заработала более 1,2 миллиона долларов.
Шеннон Элизабет в фильме "Американский пирог". Кадр из фильма
В комментарии журнала People Элизабет объяснила, что устала от индустрии кино, где, по ее словам, "другие люди контролируют ход событий и исход карьеры".
По информации Variety, аккаунт Шеннон Элизабет был зарегистрирован на OnlyFans 16 апреля. Через неделю актриса заработала на платформе 1,2 миллиона долларов.
В настоящее время актриса проживает в Южной Африке и занимается благотворительными проектами. Она подчеркнула, что эта деятельность остается для нее важной, а новый онлайн-проект лишь дополняет личную жизнь и карьеру.
Шеннон Элизабет стала частью волны известных людей, переходящих на OnlyFans, в том числе Кармен Электра, Дреа де Маттео и другие знаменитости. Большинство указывает, что ищет независимость от студий и агентов, а такие сервисы позволяют звездам монетизировать популярность напрямую без посредников.
