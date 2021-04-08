Скончался актер из легендарного сериала «Твин Пикс»

На 73-м году жизни перестало биться сердце американского актера Уолтера Олкевича, который запомнился зрителям ролью преступника Жана Рено в драматическом сериале Дэвида Линча "Твин Пикс".

Уолтер Олкевич (Фото: Twin Peaks Productions Inc)

Трагическую новость сообщил его сын Зак Олкевич. По данным инсайдера, актер скончался в собственном доме в Лос-Анджелесе, но причину его смерти не называют. Известно лишь, что у Уолтера в последние 20 лет были проблемы со здоровьем и он перенес несколько операций на колене. Из-за этого, он был вынужден сделать перерыв в актерской карьере.

Отметим, что звезда "Твин Пикса" впервые появился на экране в 1979 году, сыграв небольшую роль в художественном фильме режиссера Стивена Спилберга "Тысяча девятьсот сорок первый". Впоследствии Олкевич стал появляться в эпизодах известных телевизионных шоу. Известность он получил благодаря американскому телесериалу "Грейс в огне", в котором снимался с 1993 по 1996 года. Позже он снялся в сериалах "Профайлер", "Надежда Чикаго", "Скорая помощь", а после получил роль в драматическом сериале "Твин Пикс", где сыграл преступника-бармена.

Также Уолтер Олкевич снялся в фильмах "Большая картина", "Убийца из прошлого", "Клиент" и других.

Напомним, из-за раковой опухоли, расположившейся в мозгу, умер британец Пол Риттер, известный украинскому зрителю по роли ученого Дятлова из сериала "Чернобыль". В начале марта актеру исполнилось 55 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 88 году жизни остановилось сердце голливудского актера, двукратного лауреата премии "Золотой Глобус", номинанта на "Оскар" Джорджа Сигала. Мужчина скончался из-за осложнений, вызванных шунтированием.

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