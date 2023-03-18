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Звезда «Друзей» Кортни Кокс рассказала о своей самой большой ошибке

Актриса из культового сериала "Друзья" Кортни Кокс, назвала наибольшую ошибку, из-за которой ее лицо претерпело значительные изменения.

18 марта 2023, 23:05
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Автор:

Slava Kot

Во время разговора в подкасте Gloss Angeles звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс говорила о противоречивом влиянии эстетической медицины, в частности рассказала о том, что считает своей величайшей ошибкой красоты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Insider.

Звезда «Друзей» Кортни Кокс рассказала о своей самой большой ошибке

Американская актриса Кортни Кокс. Фото из открытых источников

58-летняя Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер в культовом сериале "Друзья". Несколько лет назад она попадала на первые страницы таблоидов из-за своей приверженности эстетической медицине и постоянным инъекциям.


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Однако в какой-то момент Кокс решила бороться со своей зависимостью, а теперь она признается, о каких решениях с того периода жалеет больше всего – филеры, то есть косметические инъекции под кожу, которые используются для уменьшения морщин.

В какой-то момент актриса попала в замкнутый круг – чем больше она делала инъекции, тем больше ей хотелось что-то изменить, эффект от каждой последующей процедуры никогда не казался удовлетворительным.

"Ты не осознаешь, что выглядишь немного странно, так что продолжаешь работы все больше и больше, потому что считаешь, что выглядишь вполне нормально", — говорит Кортни Кокс.

Наибольшим шоком для актрисы были сравнение старых фото с косметическими процедурами и теми, которые были сделаны после них. Кокс призналась, что в 2017 году она избавилась от всех филеров и до сих пор сожалеет об этих инъекциях, однако пока нормально воспринимает свою внешность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у звезды "Парка Юрского периода" обнаружили смертельную болезнь.

Также "Комментарии" писали о том, что глава Минобороны Алексей Резников показал своего личного Хаймарса.



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Источник: https://www.insider.com/courteney-cox-regrets-cosmetic-fillers-dissolved-them-looked-little-off-2023-3
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