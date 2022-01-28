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Звезда фильма "Один дома" обручился: кто стала избранницей актера

Сообщается, что Маколей Калкин и Бренда Сонг обручились

сегодня, 10:02
Автор:

Карина Ожерельева
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Маколей Калкин и Бренд Сонг обручились. Об этом сообщает CNN.

Звезда фильма "Один дома" обручился: кто стала избранницей актера

Маколей Калкин и Бренда Сонг – CNN

Актриса и звезда "Suite Life" Бренда Сонг, родившая в апреле прошлого года 9-месячного сына, и Маколей Калкин вместе уже четыре года и планируют вскоре жениться.

CNN обратился к представителям пары за комментарием.

Когда их ребенок родился, Калкин и Сонг опубликовали заявление, в котором говорилось: "Мы очень счастливы".

Они познакомились в 2017 году на съемках фильма "Страна перемен", режиссером которого стал друг Калкина Сет Грин. Им удалось сохранить свои отношения достаточно конфиденциально, и Сонг раскрыла в соцсетях, что они двое очень домашние. Когда их заметили во время встречи в ноябре на игре Los Angeles Rams, она подписала фотографию свидания: "Очень мало вещей могут вывести нас из дома и от нашего сына".

В августе 2020 года Сонг написала в Instagram поздравления ко дню рождения Калкина, сказав: "С 40-летием этого волшебного человека. Я могла сидеть здесь и бесконечно писать о том, какой ты замечательный, добрый, любящий, настоящий, преданный, честный, блестящий и веселый. Я благодарна за то, что я могу поделиться с вами этими мыслями. Но, во-первых, это заняло бы у меня целую вечность, а во-вторых, вы даже этого не увидите, потому что никогда не пользуетесь Instagram. Ха-ха-ха. Мой единорог, о котором я никогда не думала, что может существовать, я самый счастливый человек в мире, потому что ты любишь меня".

Как сообщали ранее "Комментарии", Киану Ривз сообщил, что формально женат на известной актрисе. Голливудский актер Киану Ривз признался, что формально женится на звезде фильма "Эпоха невинности" Вайноной Райдер.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/01/27/entertainment/macaulay-culkin-brenda-song-engaged/index.html
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