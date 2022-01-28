Звезда фильма "Один дома" обручился: кто стала избранницей актера

Маколей Калкин и Бренд Сонг обручились. Об этом сообщает CNN.

Маколей Калкин и Бренда Сонг – CNN

Актриса и звезда "Suite Life" Бренда Сонг, родившая в апреле прошлого года 9-месячного сына, и Маколей Калкин вместе уже четыре года и планируют вскоре жениться.

CNN обратился к представителям пары за комментарием.

Когда их ребенок родился, Калкин и Сонг опубликовали заявление, в котором говорилось: "Мы очень счастливы".

Они познакомились в 2017 году на съемках фильма "Страна перемен", режиссером которого стал друг Калкина Сет Грин. Им удалось сохранить свои отношения достаточно конфиденциально, и Сонг раскрыла в соцсетях, что они двое очень домашние. Когда их заметили во время встречи в ноябре на игре Los Angeles Rams, она подписала фотографию свидания: "Очень мало вещей могут вывести нас из дома и от нашего сына".

В августе 2020 года Сонг написала в Instagram поздравления ко дню рождения Калкина, сказав: "С 40-летием этого волшебного человека. Я могла сидеть здесь и бесконечно писать о том, какой ты замечательный, добрый, любящий, настоящий, преданный, честный, блестящий и веселый. Я благодарна за то, что я могу поделиться с вами этими мыслями. Но, во-первых, это заняло бы у меня целую вечность, а во-вторых, вы даже этого не увидите, потому что никогда не пользуетесь Instagram. Ха-ха-ха. Мой единорог, о котором я никогда не думала, что может существовать, я самый счастливый человек в мире, потому что ты любишь меня".

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