Звезда фильмов "Левиафан" и "Груз 200" Серебряков вернулся из Канады в Россию

Российский актер Алексей Серебряков, известный по фильмам "Левиафан", "Жмурки", "Груз 200 " и другие вернулся в Россию из Канады, куда эмигрировал с семьей в 2011 году. Артист сказал, что не живет на две страны. Об этом сообщило российское издание "Super".

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16 марта на одной из кинематографических премьер в Москве Алексей Серебряков сказал, что вернулся жить в Россию из Канады, где находился с 2011 года. Он отметил, что не ведет жизнь на две страны.

Позже в комментарии журналистам артист сказал, что его неправильно поняли, а он сам не уезжал, а всего лишь вывез своих детей в Канаду для того, чтобы дать им образование.

На вопрос о том, что его не устроило во время проживания в Канаде, Серебряков отвечать не стал и заявил, что считает нелепым сравнение уровня жизни в разных странах.

56-летний Алексей Серебряков является заслуженным и народным артистом России. Эти звания он получил в 1998 и 2010 годах соответственно. Он запомнился зрителям по ролям в картинах "Левиафан" Андрея Звягинцева, "Жмурки" и "Груз 200" Алексея Балабанова, "Метод" Юрия Быкова и других.

Артист женат на танцовщице Марии, которая работала в Канаде. Пара воспитывает троих детей, двое из которых являются приемными. Серебряков заявил о том, что эмигрирует в Канаду в 2011 году мотивируя это тем, что там комфортнее и сытнее, а также дешевле.

Он заявлял, что хочет, чтобы его дети увидели мир и поняли, что выгодно быть ответственными и доброжелательными людьми.

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