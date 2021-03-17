Оля Полякова снова сделала выпад в сторону Кароль

Во время распевки на концерте певица сказала, что Тина Кароль ее укусила. Топовая украинская певица Оля Полякова подняла новую волну скандала с Тиной Кароль. Видеозапись инцидента моментально разлетелась по социальным сетям.

Оля Полякова (фото из открытых источников)

После конфликта с Олей Поляковой Тина Кароль получила публичные извинения от певицы. Которая назвала коллегу "плакальщицей". Кароль ответила на это, что есть дно, которое нельзя пробивать.

После извинений Поляковой Кароль все еще избегает встреч с артисткой на светских мероприятиях.

Дистанция между артистками не помешала Поляковой сделать новый выпад в сторону Кароль, - во время распевки она сказала, что подруга ее "укусила".

"Подружка моя меня укусила, с которой у меня вечно скандал. Все, попустило", — сказала Полякова.

Звезда шоу-бизнеса призналась, что имеет 14 натуральных шуб, которые она летом хранит в холодильнике. Однако ни одну из этих шуб Полякова не надевала последние два года, ведь натуральный мех давно вышел из моды. Напомним, что Оля Полякова сейчас участвует в программе "Маска", где она постоянно удивляет зрителей и фанатов смелыми образами. В начале декабря звезда изменилась до неузнаваемости. Это подтвердили фотографии, которые она опубликовала на своей странице в Инстаграме. Эпатажная и скандальная певица превратилась в милую, хрупкую Барби. Даже самые ярые фанаты не сразу могут распознать, что на фото их кумир.

Сайт "Комментарии" также сообщал, что актриса из сериала "Величественный век" Пэлин Карахан опубликовала фото в Инстаграме, на котором она показывает свою елку. Звезда украшала новогоднее дерево вместе с рабочими частного дизайнерского агентства. Мусульманка Пэлин, которая сыграла Михримах — дочь Роксоланы и султана Сулеймана, этим жестом показала, что ей нравятся рождественские европейские традиции.





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