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Звезда «Гарри Поттера» боялся, что его дочь перестанет дышать

Недавно дочери актера исполнилось девять месяцев

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий

32-летний британский актер, звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт признался, что очень переживал за свою новорожденную дочь. Он не спал ночью и проверял, дышит ли она.

Звезда «Гарри Поттера» боялся, что его дочь перестанет дышать

Руперт Гринт / фото: pinterest

Известный актер не любит рассказывать о своей личной жизни, но недавно в интервью изданию Esquire признался, что первые дни дочери были дня него ужасными. Руперт не захотел вдаваться в подробности, лишь отметил, что не мог спать из-за страха, что она перестанет дышать. Актер рассказал, что боролся со своим сном, чтобы вставать и проверять ночью, все ли хорошо с его ребенком. 

Звезда "Гарри Поттера" решился на такие откровения, потому что недавно его малышке, которую они с возлюбленной назвали Уэнсдэй (Wednesday — Среда), исполнилось девять месяцев. Благодаря появлению на свет дочери он стал пользователем социальной сети Instagram, где показал ее фотографию и раскрыл имя.  Первыми молодого отца поздравили его коллеги по "Гарри Поттеру", в частности Том Фелтон, который сыграл Драко Малфоя. 

Отметим, что 32-летний Руперт Гринт впервые стал отцом в мае 2020 года. Дочь ему родила Джорджия Грум, с которой он состоит в отношениях уже 10 лет. Влюбленные тщательно скрывали эту информацию от общественности, поэтому о беременности девушки "Рона Уизли" стало известно только на 8 месяце.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что рождение ребенка очень изменило жизнь звезды "Гарри Поттера", как и его главные ценности. В январе 2021 года Руперт Гринт сделал заявление, что уходит из кино, чтобы заняться другой сферой деятельностью. Актер признался, что скучает по своей анонимности, потому что слава и публичность настигли его в очень юном возрасте. 


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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/pervaia-noch-byla-uzhasnoi-rupert-grint-boialsia-chto-doch-perestanet-dyshat
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