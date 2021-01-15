Звезда «Гарри Поттера» решил завершить карьеру в кино

Известный 32-летний актер, звезда фильмов "Гарри Поттер" Руперт Гринт, у которого в мае 2020 года родилась дочь, решил завершить карьеру в кино.

Руперт Гринт / фото: Getty

Актер признался, что давно думал заняться другой сферой деятельности, а появление первенца лишь усилило эти чувства. Сейчас Руперт Грин старается максимум свободного времени уделять своей возлюбленной Джорджии Грум и их малышке Уэнсдэй.

Звезда "Гарри Поттера" рассказал, что ему нравится сниматься в сериале "Дом с прислугой" и в целом он чувствует себя комфортно перед камерами, но он скучает по своей анонимности, ведь мировая слава и популярность настигли его в совсем юном возрасте. На момент съемок первого фильма "Гарри Поттер и философский камень" Руперту было 11 лет, и ему было сложно привыкать к статусу публичного человека.

Сейчас актер хочет посвятить больше времени своей семье и оградить ее всеобщего внимания, поэтому задумался уйти в сферу строительства. Он любит мастерить различные детали, вот недавно, например, он занялся производством миниатюрных гончарных изделий. Когда его дочь спит, он создает маленькие тарелки, кувшины и прочие вещи.

Напомним, в ноябре 2020 года актер Руперт Грин впервые зарегистрировался в социальной сети Instagram и опубликовал фото с маленькой дочерью. И ему удалось всего за 4 часа и 1 минуту собрать свой первый миллион фолловеров, побив тем самым рекорд Дженнифер Энистон и сэра Дэвида Аттенборо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на днях о завершении актерской карьеры объявила голливудская знаменитость, звезда "Железного человека" Гвинет Пэлтроу.

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