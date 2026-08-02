Звезда Голливуда Джесси Айзенберг попал под обстрел РФ во Львове: как скрывался в укрытии



















Прибывший в Украину с гуманитарной миссией американский актер, режиссер и двукратный номинант на премию "Оскар" Джесси Айзенберг оказался во Львове во время массированной российской ракетной атаки. После пережитого он признался, что увиденное заставило его задуматься, как чувствовали бы себя американцы, если бы подобное произошло в его родном Нью-Йорке.

Джесси Айзенберг. Фото: Associated Press

Айзенберг вместе с командой международного гуманитарно-образовательного проекта The Campfire Project находился во Львовской области в ночь на 30 июля, когда Россия нанесла удар по городу. По словам актера, воздушная тревога разбудила всех участников миссии, после чего они спустились в укрытие.

"Нас разбудила тревога, мы спустились в укрытие, а с утра я увидел последствия обстрела. Это было опустошительно, ужасно, возмутительно и трагически", — рассказал Айзенберг.

Актер отметил, что Львов во многом напомнил ему Нью-Йорк, поэтому невольно задумался, как бы американцы реагировали, если бы их город оказался под ракетными ударами.

Визит голливудской звезды в Украину не анонсировался заранее. О его нахождении во Львове стало известно только после того, как актера заметили местные жители. Впоследствии выяснилось, что он приехал в качестве волонтера The Campfire Project. Вместе с женой Анной Страут Айзенберг присоединился к программе арттерапии для более 70 украинских детей в селе Нагачев во Львовской области. Волонтеры проводят творческие занятия для детей, переживших войну и вынужденных покинуть свои дома.

Джесси Айзенберг в Украине

По словам актера, эта поездка имеет для него особое значение. Его семья имеет польско-украинские корни, а предки пережили войну именно во Львове.

"Быть здесь для меня очень личный опыт. Моя семья пережила войну во Львове. Совсем рядом с местом, где мы сейчас работаем, кто спас жизнь моей семьи. Поэтому в определенном смысле я чувствую обязанность быть здесь и делать что-то положительное для людей, которые сейчас переживают войну", — сказал Айзенберг.

Актер также признался, что работа с украинскими детьми помогла ему оценить силу искусства как инструмента поддержки и психологического восстановления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 30 июля во время атаки РФ произошло прямое попадание в многоэтажку во Львове.

Также "Комментарии" писали, что украинский аткоор Рудинский научил Сидни Суини говорить на украинском языке на съемках фильма Netflix.