Зірка Голлівуду Джессі Айзенберг потрапив під обстріл РФ у Львові: як ховався в укритті



















Американський актор, режисер і дворазовий номінант на премію "Оскар" Джессі Айзенберг, який прибув до України з гуманітарною місією, опинився у Львові під час масованої російської ракетної атаки. Після пережитого він зізнався, що побачене змусило його задуматися, як би почувалися американці, якби подібне сталося у його рідному Нью-Йорку.

Джессі Айзенберг. Фото: Associated Press

Айзенберг разом з командою міжнародного гуманітарно-освітнього проєкту The Campfire Project перебував на Львівщині в ніч на 30 липня, коли Росія завдала удару по місту. За словами актора, повітряна тривога розбудила всіх учасників місії, після чого вони спустилися в укриття.

"Нас розбудила тривога, ми спустилися в укриття, а зранку я побачив наслідки обстрілу. Це було спустошливо, жахливо, обурливо і трагічно", — розповів Айзенберг.

Актор зазначив, що Львів багато в чому нагадав йому Нью-Йорк, тому він мимоволі задумався, як би американці реагували, якби їхнє місто опинилося під ракетними ударами.

Візит голлівудської зірки до України не анонсували заздалегідь. Про його перебування у Львові стало відомо лише після того, як актора помітили місцеві жителі. Згодом з'ясувалося, що він приїхав як волонтер The Campfire Project. Разом з дружиною Анною Страут Айзенберг долучився до програми арттерапії для понад 70 українських дітей у селі Нагачів на Львівщині. Волонтери проводять творчі заняття для дітей, які пережили війну та були змушені залишити свої домівки.

Джессі Айзенберг в Україні

За словами актора, ця поїздка має для нього особливе значення. Його родина має польсько-українське коріння, а предки пережили війну саме у Львові.

"Бути тут для мене дуже особистий досвід. Моя родина пережила війну у Львові. Зовсім поруч із місцем, де ми зараз працюємо, хтось врятував життя моєї родини. Тому в певному сенсі я відчуваю обов'язок бути тут і робити щось позитивне для людей, які зараз переживають війну", – сказав Айзенберг.

Актор також зізнався, що робота з українськими дітьми допомогла йому по-новому оцінити силу мистецтва як інструменту підтримки та психологічного відновлення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 30 липня під час атаки РФ сталося пряме влучання у багатоповерхівку у Львові.

Також "Коментарі" писали, що український аткоор Рудинський навчив Сідні Свіні говорити українською мовою на зйомках фільму Netflix.