Рудинський навчив Сідні Свіні говорити українською на зйомках фільму Netflix



















Український актор Олександр Рудинський поділився несподіваними подробицями роботи над фільмом "Гандам" (Gundam) від Netflix. Під час зйомок він не лише потоваришував з голлівудськими акторами, а й навчив кількох з них говорити українською мовою.

Олександр Рудинський навчив Сідні Свіні говорити українською. Фото з відкритих джерел

Олександр Рудинський у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром"поділився деталями роботи над фільмом "Гандам". За словами актора, атмосфера на майданчику була настільки дружньою, що учасники команди проводили час разом і після завершення робочого дня. Вони відвідували скеледроми, лазерні клуби, займалися спортом і підтримували спілкування поза знімальним процесом.

"У мене друзі з'явилися. Джейвон Волтон з серіалу "Ейфорія", Куцуна Сіорі, яка в "Дедпулі" грала. Зараз я їду на зйомки, а вони приїдуть до мене з Японії, Америки, щоб побачитися. Там настільки був дружній колектив", — розповів актор.

Крім того, Рудинський розповів, що за два місяці зйомок він навчив голлівудських акторів говорити українською кілька фраз, зокрема Сідні Свіні.

"Сідні Свіні — проста дівчина в звичайних футболці, джинсах і кедах. Вона дуже привітна. Я навчив її говорити: "Привіт, мене звати Сідні". Багатьох навчив української, хоча б кількох базових фраз", — сказав Рудинський.

Ще одним цікавим епізодом стала співпраця з британським актором Джейсоном Айзексом, відомим за роллю Люціуса Мелфоя у франшизі "Гаррі Поттер". За словами Рудинського, Айзекс написав українською на сценарії слова "Слава Україні!", залишивши автограф для благодійного розіграшу на підтримку українських військових.

Каст фільму "Гандам"

Фільм "Гандам" стане новою екранізацією культової японської франшизи про велетенських бойових роботів — меха. Netflix обіцяє оригінальну історію, у центрі якої протистояння пілотів, що представляють Землю та космічні колонії. Очікується, що "Гандам" від Netflix вийде у 2027 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сідні Свіні вирізали з фінальної версії фільму "Диявол носить Prada 2".

Також "Коментарі" писали, що місто Одеса з’явилось у популярному аніме "Гандам: Реквієм за помстою" на Netflix.